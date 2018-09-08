Demirören ve Baykan'dan Trabzonspor'a ziyaret

TRABZON (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, bu akşam Trabzon\'da oynanan Türkiye - Rusya karşılaşması öncesi Trabzonspor Kulübü\'nü ziyaret ettiler.

Ziyarette Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından TFF Başkanı Yıldırım Demirören başkanlığındaki TFF Yönetim Kurulu\'na ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan\'a yemek verildi.

Teknik direktör Ünal Karaman\'ın da katıldığı yemeğin ardından başkan Ahmet Ağaoğlu, Demirören ve Baykan\'a ziyaretin anısına plaket takdim etti. Heyet daha sonra A Milli Takım\'ın Rusya ile oynayacağı müsabakayı izlemek üzere Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu\'na hareket etti.

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