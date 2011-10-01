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Spor

Demirören sezon boyunca taraftar desteği istedi İSTANBUL (A.A)

01 Ekim 2011 15:01

-Demirören sezon boyunca taraftar desteği istedi  İSTANBUL (A.A) - 01.10.2011 - Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, ''Camiamızın sezon boyunca desteğini sürdürmesi, birlik ve beraberliğini koruması, şüphesiz Beşiktaş'ımızı hem Türkiye'de hem de Avrupa'da önemli başarılara taşıyacaktır'' dedi. Başkan Demirören, siyah-beyazlı kulübün aylık resmi yayın organı Beşiktaş Dergisi'nin ekim sayısındaki başyazısında camiaya seslendi. Özellikle, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile yapılan UEFA Avrupa Ligi maçında sergiledikleri tutum nedeniyle siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür eden başkan Demirören, ''Camiamızın sezon boyunca desteğini sürdürmesi, birlik ve beraberliğini koruması, şüphesiz Beşiktaş'ımızı hem Türkiye'de hem de Avrupa'da önemli başarılara taşıyacaktır'' diye konuştu. Demirören, ligin ve Avrupa'daki karşılaşmaların uzun bir maraton olduğunu ifade ederek, "Bizi bu maratondan başarıyla çıkaracak olan, çok iyi bir teknik ekibimiz, çok kaliteli bir kadromuz var. Bu nedenle sizlerden naçizane isteğim, özellikle Fiyapı İnönü Stadı'nda eşlerinizle, çocuklarınızla, formalarınızla takımımıza destek olmaya devam etmenizdir'' ifadelerini kullandı.

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