Demirören Medya, kendi sosyal medyasını oluşturmak istiyor

Demirören Medya İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, geleneksel medyanın kendisini hızla dönüştürmesi gerektiğini ve kendi sosyal medyasını oluşturması gerektiği görüşünü dile getirdi.

Soysal’ın Milliyet’te “Paraşütsüz düşüşler” başlığıyla yayımlanan yazısının bir kısmı şöyle:

Arjantin’in başkenti Buenos Aires kentindeyiz birkaç günden beri...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Arjantin, Paraguay ve Venezuela ziyaretlerini takip ediyoruz...

Seyahate dair notlarımızı paylaşacağız gelecek yazılarımızda...

Geleneksel medyaya dair yazılarımızı yazmaya devam edeceğiz.

Çünkü bu konu, içeride çalışanların ve dışarıdaki okuyucu veya seyircilerin pek de umurunda değil gibi...

Oysa geleneksel medya dünyanın hemen her yerinde paraşütsüz düşüşe geçmiş durumda...

Kendilerini hızla dönüştürmeli ve kendi sosyal medyasını oluşturmalı.

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Akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar aracılığıyla sürekli sosyal medya hesaplarına bağlı olan yeni nesil aslında olağanüstü marazi bir bağımlılık yaşıyor...

Çalışıyorlarmış gibi gözüküyorlar, ama aslında çalışmıyorlar...

Ve sosyal medyada aktif olanlara beş yıl sonra

“Ne öğrendiniz, aklınızda ne var?”

diye sorulduğunda hiçbiri doğru dürüst bir şey söylemiyor...

Zamanı öldüren ve keyif geçirdiklerini sananları uyuşturan bir açık hava salonu...

Fanatik taraftarların buluştuğu tribünler gibi...

Kamplaşmayı da körüklüyor...

Küçük bir tepki bazen büyük bir çığ veya tsunami dalgası haline gelebiliyor.

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http://m.milliyet.com.tr/amp/yazarlar/mehmet-soysal/parasutsuz-dususler-2787931/