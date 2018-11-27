Demirören Medya: İstihbaratçı diye geçinenler var; şizofren portreler sektörü kirletti

Demirören Medya İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, "şizofren portreler sektörü sürekli kirletti" diye yazdı. "Herkese saldıran, hakaret eden marazi tipler çıktı" diyen Soysal "İstihbaratçı diye geçinen, marazi duruş sergileyen arıza tiplerden devlet ve medya kendini kurtaramıyorsa sektör kendisini asla düzeltemeyecektir" ifadesini kullandı.

Soysal, Milliyet'te "Araf günleri" başlığıyla (27 Kasım 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

...Her kapıya lazım gibi operasyonel pis oyunlarla herkese saldıran, hakaret eden marazi tipler çıktı.

Bunların birçoğu istihbaratçı diye geçiniyor...

Devletin derinliklerinden kendisine haberler veriliyormuş gibi, şizofren portreler sektörü sürekli kirletti.

Kirletmeye de devam ediyor...

Diyoruz ki bu hastalıklı sistem artık değişmeli... İstihbaratçı diye geçinen, marazi duruş sergileyen arıza tiplerden devlet ve medya kendini kurtaramıyorsa sektör kendisini asla düzeltemeyecektir...

Ve Araf’ta gün tüketmeye devam edecektir...

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