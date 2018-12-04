Demirören Medya Grubu'nda 80 gazeteci daha işsiz kaldı

Demirören Medya Grubu’nun Vatan gazetesini kapatma kararıyla 80 gazeteci işsiz kaldı.

Medyaradar’ın ulaştığı bilgilere göre gazetenin kapanmasının ardından bugün yazı işleri, ekonomi, magazin, internet ve eklerin de aralarında bulunduğu servislerdeki 80 gazeteci resmen işsiz kaldı.

Ayrıca iddiaya göre Vatan gazetesinde çalışanlara işe dönüş davası açmamaları karşılığında teklif edilen 3 maaşlık ödeme bir anda sinirleri gerdi.

Gazete çalışanları grubun diğer yayın organları olan Hürriyet ve CNN Türk’te yapılan işten çıkarmalarda çalışanlara 5 maaşlık bir ödeme yapıldığını savunarak ayrımcılık yapıldığını iddia etti ve gerekli evrakları imzalamadı.

Çalışanların bu itirazı üst yönetime de iletildi ve bekleme süreci başladı.