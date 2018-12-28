Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, Hürriyet'te köşe yazacak

Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal’ın bundan sonra Hürriyet gazetesinde köşe yazarlığı yapacağı öğrenildi. Soysal'ın ilk yazısı yeni yılda yayımlanacak.

Hürriyet gazetesinin de içerisinde bulunduğu Doğan Medya Grubu bir süre önce Demirören Holding’e satılmıştı.

Demirören Holding’te uzun zamandır görev alan Mehmet Soysal ise tüm medya grubunun başındaki isim olarak biliniyor.

Uzun zamandır Milliyet gazetesinde yazan Soysal ise artık Hürriyet gazetesinde yazacak.

Mehmet Soysal kimdir?

Mehmet Soysal mesleğe 1983 yılında Türkiye Gazetesi’nde başladı,meslek hayatını 1992 yılından itibaren TGRT TV'de devam ettirdi.

1999 ile 2010 yılları arasında TGRT ve TGRT Haber'de 12 yıl süreyle Genel Yayın Yönetmenliği görevlerinde bulundu.

2014 – 2016 yılları arasında iki yıl boyunca Vatan gazetesinde çalıştı. 12 Mart 2016 tarihinden itibaren Milliyet'te köşe yazıları yazmaya başladı.

22 Nisan 2016 tarihinde Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanlığı görevine getirildi.