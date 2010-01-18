'Demirören kaybedeceğine inandı'

T24 -

Beşiktaş'da yaklaşan kongre öncesi seçime başkan adayı Murat Aksu'nun listesine girecek olan Murat Akdoğan NTV'den Devrim Çetin'e konuştu. Murat Akdoğan, mevcut başkan Yıldırım Demirören için sert sözler söyledi:Yıldırım Demirören daha önce beni kendi listesine almak istemişti, fakat ben istememiştim. Beşiktaş'ın bu düzeye geleceğini daha önce öngörmüştüm, haklı da çıktım. Şu anda başkanın hata yapmasını engelleme şansızımda yok. Marmana Üniversitesi'nde dersler veriyorum ve böyle bir yönetim anlayışı tanımlanabilir bir anlayış değil. Finansal açıdan sürdürülebilir yönetim anlayışı olması gerekir. Beşiktaş'ta bir A.Ş var ve bir de dernekler. Anonim şirkete baktığınızda sermaye kaybına uğramış ve eksi düzeye gelmiş. Sermaye kaybeden şirkette işlerin ne kadar kötü yönetildiğini anlamak zor değil. Yıldırım Demirören borsayı maniple ediyor, bir yandan da ertesi gün alacağımı alırım diyor, bu borsayı maniple etmektedir. Borsaya ciddi zarar verir. Yönetim anlayışı facia. Bırakın yaptıklarını, söylemleri kulüp başkanına yakıştırmıyor.Bizim yapacağımız sürdrülebilir başarı, sportif anlamda başarı, Beşiktaş'ın ekonomik anlamda sürdürübelir başarıya ihtiyacı var. Beşiktaş'ın en kötü 1. veya 2. olması lazım. Ölünüzün 3 yılda bir şampiyon olması lazım. Kurumsallaşmadan kastımız budur, sportif başarı ve sürdürülebilir başarı.Değiştirmeyi düşünmüyoruz, oyuncularla oynayıp hata yapmak istemiyoruz. Bunlar çok basit şeyler değil. Sporun yönetim şeklini değiştirmek istiyoruz. Del Bosque olayında daha önce gördünüz. Bu kamuya ait kulüptür. Sezon sonu Mustafa Denizli ile oturup konuşacağız ve karar vereceğiz. Ama dediğim gibi değiştirmeyi düşünmüyoruz teknik kadroyu.Bu büyük bir ayıptır. Bu Demirören'in seçimi kaybedeceğini görmesi durumunda ortaya atacağı şeydi ve bunu yaptı, seçimi kaybedeğine inandı. Murat Aksu'nun sisayal bir yönü yoktur. Bu insanlara hakarettir. Seçimi kaybetme korkusuna gelmiş kişinin, "siyaseti alet ediyorlar" demesidir. Şu andaki ikinci başkanı MHP milletvekili, o siyaset olmuyor mu? Murat Aksu daha önce Yıldırım Demirören zamanında ikinci başkanlık yaptı, o zaman siyasete bulaşmamış da şimdi mi bulaşmış oluyor. Bu Yıldırım Demirören'in seçim taktiğidir ama bu basit taktiktir. Bu yönetim kurulu üyelerine hakarettir.Taraftar ne istiyor? Komşusuyla, eşiyle dostuyla karşı karşıya kaldığında Fenerbahçeli, Galatasaraylı ile karşı karışya kaldığında kulübün başarılı olmasını istiyor, ona karşı kötü durumda kalmak istemiyor, yani sportif başarı istiyor. Beşiktaş genel anlamda, son zamanlarda içinde bulunduğu bu boşluktan dolayı aşağı çekiliyor. Galatasaray başkanının açıklamasını biliyorsunuz yayın ihalesiyle ilgili. "Bu yayın ihalesinde yüksek gelir elde edilmesi Galatasaray-Fenerbahçe rekabetine bağlıdır" diyor. Bu Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durumu ya da getirilidği durumu gösteriyor. Beşiktaş da bunu hak etmiyor, taraftar da.