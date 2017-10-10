‘’Demirören istifayı düşünmüyor’’

TFF Başkanvekili Ali Dürüst, ‘’Çok önemli projelerimiz ve görevlerimiz var. Bunları yapmaya devam edeceğiz. Başkan Yıldırım Demirören’in istifa etmeyi düşündüğüne dair hiçbir duyum almadım’’ dedi

DHA’ya konuşan TFF Başkanvekili ve İcra Kurulu Üyesi Ali Dürüst, önemli görevleri olduğunu ve mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Ali Dürüst, ‘’ Biz görevimizin başındayız. Milli Takım’ın Dünya Kupası’na katılamaması tabii ki hepimizi üzdü ancak bizim tek görevimiz A Milli Futbol Takımı değil. Önemli projelerimiz ve önemli görevlerimiz var. Mücadeleye devam edeceğiz. Tenkitler de olacak tabi doğal olarak ve bunlardan ders alacağız. Yüzlerce, binlerce maç oynanıyor. Dediğim gibi sadece maçlar değil, ‘Türkiye Futbol Oynuyor’ gibi bir projemiz var ki bu sadece bir tanesi. O projeler ve görevlerimizi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz’’ dedi.

Ali Dürüst, Başkan Yıldırım Demirören’in istifa etmeyi düşündüğüne dair hiçbir duyum almadığını ve sürekli kendisiyle yan yana olan isimlerden biri olarak böyle bir şey hissetmediğini de söyledi.