-Demirören ile Havutçu bir araya geldi İSTANBUL (A.A) - 14.12.2011 - Futbolda şike davasında tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, kulüp başkanı Yıldırım Demirören ile bir araya geldi. Metris Cezaevinden iki gün önce tahliye edilen Beşiktaş Teknik Direktörü, eşi Neslihan Havutçu ile bugün yurt dışından dönen Demirören'in Anadoluhisarı'nda bulunan evine gittiler. Bir süre görüşmenin ardından başkan Demirören ve teknik direktör Havutçu evin önünde medya mensuplarına açıklama yaptılar. Beşiktaş Kulübü Başkanı Demirören görüşmeleriyle ilgili açıklamasında, Havutçu'nun önümüzdeki hafta genel bir açıklama yapacağını belirterek, ''Çok mutluyuz şu an. Bütün arkadaşlarımız dışarıda. Bundan sonrası artık... Hocamız zaten hep başından da söylediğimiz gibi takımımızın hocasıdır. Bunu herkes merak ediyor, bunu konuşmaya gerek yok. Ben başkan olarak bir ay evvel de açıkladım. Bunu hiç tartışmaya da gerek yok. Bunu sormanıza da gerek yok. Sadece hocamızın biraz dinlenmesi lazım o kadar. O da ne kadar sürer kendisi karar verecek. İnşallah çabuk geri döner'' ifadelerini kullandı. Tayfur Havutçu ise başkan Demirören'i ziyarete geldiklerini, Stoke City maçını da birlikte başkanın evinde izlemeye karar verdiklerini belirterek, ''Özgürlüğümüze kavuştuğumuz için mutluyuz. Konuyla ilgili daha detaylı açıklamalar için basın toplantısı yapacağımızı söylemiştim'' diye konuştu. Demirören ve Havutçu, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Stoke City ile yapacağı maçı evde birlikte izleyecek. Demirören ve Havutçu açıklama yaparken eşleri Revna Demirören ve Neslihan Havutçu'nun yanı sıra Beşiktaş Kulübü Futbol Komitesi Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu da yanlarında yer aldı.