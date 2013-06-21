Demirören ile Aysal yabancı sınırlamasını görüştü

Son günlerde yabancı sınırlaması nedeniyle gerilim yaşayan TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile Galatasaray Başkanı Ünal Aysal biraraya geldi. Kritik zirvede konu federasyonun uygulamaya koyduğu yabancı kuralıydı.

Aysal’ın otelinde gerçekleşen buluşma öncesinde Galatasaray CEO’su Lütfi Arıboğan ve Yönetici Sedat Doğan, Demirören ile biraraya geldi. Bu görüşmede Avrupa Birliği pasaportu taşıyan futbolcular ile ilgili yeni bir düzenleme yapılması fikri konuşuldu.

Daha sonra yapılan zirvede Ünal Aysal’ın Demirören’e Galatasaray Kulübü’nün yeni bir uygulamaya gidilmesi yönündeki talebini ilettiği öğrenilirken, Avrupa Birliği pasaportu taşıyan oyuncuların yabancı statüsünden çıkarılması görüşü gündeme getirildi.

Aysal, Futbol Federasyonu’nun 10 yabancı kuralına bir kez daha karşı çıkarak, statünün değişmemesi halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurabileceklerini söyledi.

Demirören’in ise Aysal’ın bu talebi karşısında 10 yabancı kuralı kararının alınma tarihinin geçen yıl olduğunu hatırlatarak, Federasyon için yeni bir tercih olmadığını, ancak kulüplerden gelen yoğun istek üzerine konuyu Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirmeye alacağını söylediği gelen haberler arasında.

Futbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde saha içinde 6, tribünde ise 4 yabancı oyuncu bulundurabilme kuralını yürürlüğe sokmuştu. Bu karar, Galatasaray Başkanı Aysal’ın yanı sıra Kulüpler Birliği’nin de tepkisini çekmişti.

Aysal, kararın Türk sporuna zarar vereceğini ifade ederek, “Bilinçli bir karar değil. Hiçbir kulüp tribünde oturtmak için 4 yabancı istihdam edemez. Türk takımlarının yurtdışındaki başarına vurulan bir darbedir. Değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu karar değişmezse, kararı alanlar değişecektir” şeklinde konuşmuştu.