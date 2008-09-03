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Spor

Demirören: Herkesin gururu olacağız

Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören siyah-beyazlıların resmi yayın organı Beşiktaş Dergisi'nin Eylül ayı sayısında yer alan yazısında,

03 Eylül 2008 03:00

Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, futbol takımının Türkiye'deki bütün Beşiktaşlılar'ın, Avrupa'da ise herkesin gururu olacağından kuşkusu olmadığını söyledi.



Yıldırım Demirören, siyah-beyazlıların resmi yayın organı Beşiktaş Dergisi'nin Eylül ayı sayısında yer alan yazısında, hep birlikte futbol dolu günlere geri döndüklerini belirterek, ''Önce UEFA Kupası ön eleme turunda Avrupa sahalarına çıktık, sonra da Antalya'da, Turkcell Süper Lig'de sezonun ilk maçını oynadık. Aşırı sıcak ve neme rağmen izleyenlere haftanın en zevkli maçını seyrettirdik. UEFA'da ilk engeli geçip, ligde ilk maçımızı kazanarak, hem moral bulduk, hem de daha başlangıçta doğru tercihler yaptığımızı gördük. Ayrıca bu kadar talibine rağmen Bobo'yu satmama kararımızda da ne kadar haklı olduğumuzu kanıtladık. Haftalar ilerledikçe takımımızın, Türkiye'deki bütün Beşiktaşlılar'ın, Avrupa'da ise herkesin gururu olacağına hiç kuşkum yok'' diye konuştu.

''KİMSENİN GÜCÜ YETMEYECEKTİR''

BJK İnönü Stadı'nda oynadıkları ilk karşılaşmada taraftarları takımın arkasında görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Demirören, ''İnanıyorum ki yönetimi, takımı ve taraftarı el ele vermiş bir Beşiktaş'ı yolundan çevirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu nedenle daha yolun başında Antalya'da tribünde olanları (Birkaç kendini bilmezin işidir) diyerek, Türk Sporu ve de Türk Futbolu adına yaşanmamış sayıyor ve görmezden geliyorum. Türk futbolunda her kesime sağduyu çağrısı yapan bir kulüp başkanı olarak ben bu yürüyüşte bayrağı taşımaya hazırım, yeter ki mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğum Beşiktaş camiası arkamda olsun. Türk sporunun en eski kulübü Beşiktaş, her zaman olduğu gibi bu defa da öncülüğü başarı ile yapacaktır'' dedi.

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