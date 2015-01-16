Demirören: Futbolda yabancı kuralı 4 sene boyunca uygulanacak

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı Toplantısı’nda 14 yabancı futbolcu kuralının bütün kulüplerin oy birliği ile kabul edildiğini ve 4 sezon boyunca uygulanacağını söyledi.

Zete'de yer alan habere göre, Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı Toplantısı, Antalya’da Belek turizm bölgesindeki bir otelde düzenlendi. Göksel Gümüşdağ başkanlığındaki Kulüpler Birliği’nin toplantısına, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören de katıldı.

Spor Toto Süper Lig’deki kulüplerin başkan veya yöneticilerinin yer aldığı toplantıda Fenerbahçe, Trabzonspor, Gaziantepspor ve Balıkesirspor kulüplerinin mazeret bildirerek temsilci göndermedi.

Toplantı sonrası TFF Başkanı Demirören, Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı Gümüşdağ ve beraberindeki kulüp yetkilileri basın açıklaması yaptı. TFF Başkanı Demirören, 10 gün önce açıklanan yabancı futbolcu kuralının bütün kulüplerin oy birliği ile kabul edildiğini kaydetti. Kendisinin bu kuralı ‘Türk futbolcular için kural’ olarak adlandırdığını dile getiren Demirören, “2015-2016 sezonu ile başlayan kural 4 sene olarak aynen devam edecektir. Üçüncü sene sonunda tekrar bir araya gelerek sürecin uzatılması ya da uzatılmaması ile ilgili Kulüpler Birliği’nin görüşü alınacak, dördüncü sene sonrası için karar verilecek. Bu alınan kararın Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Kulüp başkanlarına değerli yönetici arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Türk futbolu için hayırlı olsun” dedi.

Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı Başkanı Gümüşdağ, toplantıda yabancı futbolcu konusu, ilk yarının değerlendirmesi ve mali yapı hakkında görüşüldüğünü anlattı. Toplantının yaklaşık iki saat sürdüğünü ve TFF ile beşinci toplantıyı gerçekleştirdiklerini anlatan Gümüşdağ, toplantıda tüm kulüplerin görüşme konuları hakkında müzakere ettiğini dile getirdi. Toplantıda iki karar alındığını belirten Gümüşdağ, şunları söyledi:

“Yabancı kararı konusunda katılanların tamamının oluru ile bu karar kabul edildi. Açıklanan 4 yıllık süne için TFF olarak federasyon ve yönetimi aynı şekilde kulüpler birliği, başkanlar olarak oy birliği ile kabul verdik. Üçüncü yıl tekrar değerlendirip, dördüncü yıldan sonra geçiş süreci sağlansın diye. 2015-2016’da başlıyor. Bu demek oluyor ki, 4 yıl bu karar TFF tarafından da kulüpler birliği tarafından da değiştirilmeyecek. Türk futbolu için hayırlı olsun.”

Gümüşdağ, toplantıda Hüsnü Güreli’nin kulüplerin mali yapılanması ile ilgili olarak TFF Başkanı Demirören ile Kulüpler Birliği üyelerine sunum yaptığını kaydetti. Kulüplerin mali yapılanması ile ilgili olarak vakit kaybetmeden yol almaları gerektiğine dikkati çeken Gümüşdağ, “Tarih tam net değil ama 15-20 gün içerisinde arama tarama konferansı yapılacak mali yapı ile ilgili. Zannediyorum finansçılar, kulüplerden finanstan sorumlu profesyoneller ve yetkili, başkan ile ikinci başkan olarak yöneticiler katılacak, bununla ilgili sizi yakın zamanda bilgilendireceğiz” diye konuştu.

Fikret Orman: Kademeli geçiş istedik ama Eskişehir hariç herkes ‘hemen’ dedi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kulüpler Birliği toplantısının ardından BJK TV’ye açıklamalarda bulundu. Fikret Orman yeni yabancı oyuncu kuralı ile ilgili olarak, “Bizim fikrimiz yeni yabancı kuralının kademeli olarak hayata geçmesiydi ancak gördük ki bütün kulüpler buna çok sıcak bakıyor. Diğer bütün kulüpler sezon sonunda kuralın hayata geçmesini istiyordu. Sadece Eskişehirspor, bizimle aynı düşüncedeydi. Biz toplantıda da söylediğimiz gibi buna uyarız. Türk futbolu için endişelerimizi de ifade ettik. Türk futbolu için hayırlısı olsun. Artık bu saatten sonra yeni kurala göre kendimizi organize edeceğiz” ifadelerini kullandı.

'Önümüzdeki yıl 8-9 yabancı ile oynarız'

Takımın transferde ve yapılanmada nasıl bir strateji izleyeceğinden bahseden Fikret Orman, “Aynı stratejimize devam edeceğiz. Bu kural stratejimizde fazla bir şey değiştirmeyecek. İstikrarlı bir büyümenin ancak yerli oyuncularla, Beşiktaş ile gönül bağı olan oyuncularla olabileceğine inanıyoruz. Yine genç oyuncular yetiştirmeye, yerli oyunculara ve altyapımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz. Yeni kural bizi fazla etkilemeyecek çünkü bizim kurduğumuz ve planladığımız kadro ortada. Önümüzdeki sene 14 yabancı oyuncu serbest diye 14 yabancımız olacak diye bir şey de yok. Tahmin ediyorum önümüzdeki yıl 8 ya da maksimum 9 yabancımız olur” dedi.