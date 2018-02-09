Demirören: Caner'e verilen ceza hakemin görmediği alan üzerineydi, Emre meselesinde ise...

Demirören, Caner Erkin'e küfürden dolayı ceza verilip Emre Belözoğlu'na verilmemesi hakkında ilginç bir açıklamada bulundu.

Vicdani değilse de hukuki

Habertürk gazetesine açıklamalarda bulunan Demirören, “Caner’e verilen ceza hakemin görmediği alan üzerineydi. Emre meselesinde hakemin alanı içerisinde ve hakemin raporuna bağlı kalıyoruz. Vicdani değilse de hukuki” yanıtını verdi.

Beşiktaş’tan alacağı ile ilgili daha önce açıklama yaptığını söyleyip Terim ile davanın kendisi ile ilgili değil kurumsal bir durum olduğunu belirtti.

-Caner Erkin'in 6 maç ceza almasına sebep olan o an

-Emre Belözoğlu'nun ikinci sarı karttan kırmızı kart gördüğü ve konuşulan pozisyonundan bir görüntü

(Görüntüler beIN SPORTS'a aittir)