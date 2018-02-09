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Spor

Demirören: Caner'e verilen ceza hakemin görmediği alan üzerineydi, Emre meselesinde ise...

"Verilen karar vicdani değilse de hukuki"

09 Şubat 2018 15:18

Demirören, Caner Erkin'e küfürden dolayı ceza verilip Emre Belözoğlu'na verilmemesi hakkında ilginç bir açıklamada bulundu.

Vicdani değilse de hukuki

Habertürk gazetesine açıklamalarda bulunan Demirören, “Caner’e verilen ceza hakemin görmediği alan üzerineydi. Emre meselesinde hakemin alanı içerisinde ve hakemin raporuna bağlı kalıyoruz. Vicdani değilse de hukuki” yanıtını verdi.

Beşiktaş’tan alacağı ile ilgili daha önce açıklama yaptığını söyleyip Terim ile davanın kendisi ile ilgili değil kurumsal bir durum olduğunu belirtti.

-Caner Erkin'in 6 maç ceza almasına sebep olan o an

 

-Emre Belözoğlu'nun ikinci sarı karttan kırmızı kart gördüğü ve konuşulan pozisyonundan bir görüntü

(Görüntüler beIN SPORTS'a aittir)

ETİKETLER

Yıldırım DemirörenTFFaçıklamakırmızı kartCaner Erkin6 maçEmre Belözoğluküfür

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