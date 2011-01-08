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Spor

Demirören bu sefer abarttı

Antalya kampını Gloria Serenity Otel’de yapan Beşiktaş’ta dün yönetimin büyük çoğunluğu Belek’e geldi.

08 Ocak 2011 02:00

T24 - Antalya kampını Gloria Serenity Otel’de yapan Beşiktaş’ta dün yönetimin büyük çoğunluğu Belek’e geldi.

 Başkan Yıldırım Demirören’in isteğiyle siyah-beyazlı yönetimin olağan yönetim kurulu toplantısı dün takımın kamp yaptığı otelde gerçekleştirdi.

Çoğunluğu futbol takımı ve mali konularla ilgili olan toplantıda, Almanya’daki Türkler tarafından kurulan Türkiyemspor’un satın alınmasıyla ilgili bir öneri sunulduğu öğrenildi.

Türkiyemspor’u satın almak için önümüzdeki günlerde daha detaylı bir şekilde görüşecek olan yönetimin, şartların elvermesi durumunda Türkiyemspor’u satın alarak isminin de Beşiktaş Türkiyemspor olarak değiştirileceği vurgulandı. Başkan Yıldırım Demirören’in onay vermesi durumunda ise bu projenin maliyetinin 100 bin ile 200 bin dolar arasında olduğu vurgulandı.

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