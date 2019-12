-DEMİRÖREN: ''BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ'' İSTANBUL (A.A) - 01.02.2011 - Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, siyah-beyazlı futbol takımının her geçen gün daha da başarılı olacağına yürekten inandığını vurgulayarak, ''Destekle, inançla, birlik ve beraberlikle tüm hedeflerimize ulaşacak, her alanda tarihi başarılara imza atmaya devam edeceğiz'' dedi. Siyah-beyazlı kulübün aylık resmi yayın organı Beşiktaş Dergisi'nin şubat sayısındaki baş yazısında camiaya seslenen Yıldırım Demirören, umut dolu mesajlar verdi. Sezon başında ve devre arasında gerçekleştirilen transferlerle gelecek sezonun takımını kurduklarını yineleyen başkan Demirören, bu sezon da şampiyonluğun en güçlü adaylarından birisi olduklarını ifade etti. Demirören, şunları kaydetti: ''Gerek genç, gerek dünya yıldızı futbolcularımız, sahada kutsal formamızı hak ettiği şekilde terletiyorlar ve ortaya koydukları performansla Beşiktaşımıza layık birer futbolcu olduklarını gösteriyorlar. Takımımızın her geçen gün daha da başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Bu uğurda hiçbir fedakarlıktan da kaçınmadığımızı bilmenizi isterim. Destekle, inançla, birlik ve beraberlikle tüm hedeflerimize ulaşacak, her alanda tarihi başarılara imza atmaya devam edeceğiz.'' Yıldırım Demirören, dergideki baş yazısında daha sonra şu ifadeleri kullandı: ''2011 yılının Beşiktaşımız için hem gururu, hem başarıyı temsil edecek bir sene olacağının belirtilerini yılın ilk ayından itibaren görmeye başladık. Öncelikle seçim döneminde size vermiş olduğumuz bir söz olan ve yayın hayatına başlayan BJK TV'nin camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Tıpkı Beşiktaş, Yavru Kartal dergilerimiz ve resmi internet sitemiz gibi BJK TV de, sizlere en doğru haberi, en hızlı şekilde ulaştıracak, kulübümüzün taraftarımıza seslenmesinin en önemli araçlarından birisi olacaktır. Bu hedefimizi gerçekleştirmemize katkı sağlayan Palmali Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mübariz Gurbanoğlu ile yönetim kurulu üyemiz Alaattin Aykaç'a bir kez daha teşekkür etmek istiyorum ve Beşiktaş'ın önde gelen isimlerini de sponsorlukları ile televizyonumuza destek olmaya çağırıyorum. Temennim, diğer yayın organlarımız gibi BJK TV'nin de, yarının Beşiktaşlılarını yaratacak bir yayın olmasıdır.''