-DEMİRÖREN: AYDINLAR'A İNANCIMIZ TAM İSTANBUL (A.A) - 29.06.2011 - Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, Futbol Federasyonu başkanlığına seçilen Mehmet Ali Aydınlar'a inançlarının tam olduğunu söyledi. Futbol Federasyonu'nun Ankara'da gerçekleştirilen genel kurulunda Lig TV'nin sorularını yanıtlayan Demirören, Mehmet Ali Aydınlar'ın başkanlığa seçilmesiyle yeni bir dönemin başladığını belirterek, ''Türk futbolu için hayırlı olsun. İnşallah eksikleri görüp, yapılması gereken müdahaleleri anında gerçekleştirirler. Çok iyi yönetim kurulu oluşturuldu. Zaten Mehmet Ali Aydınlar'ı ilk öneren dört beş kulüpten biriyiz. İnancımız ve güvenimiz sonsuz. Güzel bir yönetim kurulu kuruldu. Bundan sonraki görevimiz onlara destek olmak. Onların da yapılan hatalardan dersler çıkarıp doğruları gerçekleştirmesi önemli'' dedi. Aydınlar'ın yönetim kurulunda ve diğer kurullarda Beşiktaş'ın etkili olup olmadığı yönündeki soruyu ise siyah-beyazlı kulübün başkanı, şu şekilde yanıtladı: ''Mesele etkinlik kavgası değil. Mühim olan doğru kişilerin doğru işleri yapabilmesidir. Mehmet Ali Aydınlar'a 'Şunu listene alır mısın' demedik. Kendisi çalışabileceği kalitede kişileri seçti. 4 Beşiktaşlı var. Sanıyorum 4 de Fenerbahçe ve Galatasaraylı var. Ayrım yapmadı. Öyle bir mücadelenin içine girmedik. Görüşüne saygım var. Aydınlar'ın kuracağı ekibe güvendiğimiz için bir isteğimiz olmadı. Beşiktaş'ın etkin olmak için oraya adam koymaya ihtiyacı yok. Bizim bugüne kadar söylediğimiz şey, Beşiktaş'ın haklarının koruması üzerineydi. Beşiktaş hiçbir zaman haksız talepte bulunmadı. Yanlışları anlatmaya çalıştı. Buradaki arkadaşların bunu daha iyi anlayacağını düşünüyoruz.'' Merkez Hakem Kurulu başkanı olacak Yusuf Namoğlu konusunda ise Yıldırım Demirören, ''Kendisini her zaman Beşiktaşlı olarak gördüm. Beşiktaş ilçesinde 6 yıl belediye başkanlığı yaptı. Başka takım tutma şansı yok. Kendisi zaten Beşiktaşlı. Mühim olan Beşiktaş'ı tutması değil, belediye başkanlığı yaptığı dönemdeki kişiliğini Merkez Hakem Kurulu'na yansıtmasını bekliyoruz'' dedi. -TAKIMLA İLGİLİ SORULARI DA YANITLADI- Takımla ilgili soruları da yanıtlayan Demirören, özellikle yabancı oyuncu konusuna değindi. Büyük kulüplerde transferin bitmeyeceğini vurgulayan Beşiktaş Kulübü Başkanı Demirören, ''Şu an 13 yabancımız var. Yeni federasyonun yabancı oyuncu sayısıyla ilgili alacağı karar önemli. Alınacak karara göre hocamızın ihtiyaç duyacağı yerlere bakarız. Zaten Cengiz Zülfikaroğlu ve Serdal Adalı gibi iki cengaverimiz var. Gerekeni yaparlar'' dedi. Yeni sezonda takım olma şansına sahip olduklarını kaydeden Yıldırım Demirören, ''Geçen sezon bir adaptasyon sıkıntısı vardı. Simao ve Almeida daha sonra takıma katılmıştı. Şimdi ortamı daha iyi bilme şansına sahipler. İstanbul'a adapte oldular. Ayrıca bu sene genç oyuncular aldık. Geleceği olan oyuncular üzerine transfer yaptık. Bu nedenle takım olma şansımızın bu sezon daha fazla olduğunu düşünüyorum'' diye konuştu. -YERLİ TEKNİK DİREKTÖRLERİN ÇALIŞMASI- Yeni sezonda yerli teknik direktörlerin ağırlıklı olarak çalışması konusunda ise Demirören, şunları söyledi: ''En son iki kupalı dönemi Mustafa Denizli ile kapattık. Artık Türk kamuoyu Türk hocaların bir yere gelmesi için hep beraber hareket ediyor. Beşiktaş olarak Türk futbolunun lokomotiflerindensek bu anlayışa uymamız gerekiyordu. Tayfur Havutçu gibi tecrübeli hocalarla çalışmış genç birine ağır bir sorumluluk verdik. Biz de zor günler geçireceğimizin bilincindeyiz. Mühim olan tüm Beşiktaşlının ve spor kamuoyunun böyle genç hocalara sahip çıkması ve arkasında durmasıdır. Bizim destek vermemizle bitmiyor. Kamuoyunun arkalarında durması gerekiyor. Bunu başarırsak Aykut Kocaman, Tayfur Havutçu gibi Türk futboluna katkı yapacak hocalarımız olacak. -BJK İNÖNÜ STADI'NIN YIKILMASI- Yıldırım Demirören, bir süredir yeniden yapmayı istedikleri stadı da mutlaka yapacaklarını dile getirdi. Stadın mutlaka yıkılacağını anlatan Demirören, ''Galatasaray sadece projesini çizmek için 7 senesini kaybetmişti. Stat projelerimizi hazırladık. En kısa sürede bu işin yetkilileriyle bir araya gelip yapacağız. Trabzonspor'un, Bursaspor'un stat yapımı başladı. Fenerbahçe ve Galatasaray ise statlarını yaptı. Demek ki Beşiktaş'ınki de olacak. Stadın konumu çok önemli. Stadı taşıyabilirdik. Teklif geldi. Ancak kabul etmedik. Orası mabedimiz. Devlet prosedürü zaman alıyor. Keşke yarın başlasak. Ancak en kısa sürede yapacağız'' diye konuştu. (ED-TAŞ-GKH)