Demirören AVM Taksim'de açılıyor

T24 - Türkiye’de ilk mağazasını 2009 yılında Forum İstanbul, Bayrampaşa‘da açan Saturn; Demirören AVM'yi Taksim İstiklal Caddesi'nde açılıyor.





1961 yılında Köln’de ilk mağazasını açan Saturn, Avrupa’da, Türkiye ile birlikte toplam 13 ülkede 200’ü aşkın mağazasıyla, “teknoloji keyfini yaşamın bir parçası haline getirmek”, iddiasında.





Saturn, 17 Mart 2011 Perşembe günü İstanbul’un gözbebeği olan, her gün 2 milyon kişiyi ağırlayan Taksim’de ikinci mağazasının kapılarını açacak.



Fuar alanı gibi mağaza...

Teknolojiyi, Taksim'e taşıyacak olan Saturn Demirören İstiklal, 3 kata yayılan alanında yer alan dünya markası 55 bini aşkın ürün ile teknoloji severlere adeta bir fuar ortamı sunacak. Toplam 9.000 metrekare alanı ile Saturn Demirören İstiklal, büyüklüğü ile “Türkiye’nin en büyük teknoloji mağazası” ünvanını da almış olacak.



18.000 metrekare satış alanında, yaklaşık 100.000 ürün çeşidini tüketicilerle buluşturan, “Dünyanın en büyük elektronik ürün mağazası Saturn Hamburg” mağazasının ardından, Saturn Demirören İstiklal de Türkiye’nin kendi alanındaki en büyüğü olacak.



Media-Saturn Türkiye CEO’su Nuri Topatan, Saturn Demirören İstiklal mağazasının açılışına yönelik düzenlenen basın toplantısını, ”İstanbul, Dünya’nın en güzel şehirlerinden biri. Beyoğlu ise bu güzel şehrin kalbinin attığı yer. Taksim’de nostalji var, eğlence var, tarih var, aşk var... Ama bir şey eksikti: Teknoloji. Saturn geldi, teknoloji geldi! Taksim’e biz teknolojiyi getiriyoruz” diyerek, elindeki Saturn mavisi kumandaya basarak başlattı.



Taksim’e Saturn geldi, teknoloji geldi!

Taksim’e Saturn geldi, teknoloji geldi! diyerek konuşmasına başlayan Topatan, “Avrupa’da günde bu kadar insanın geçtiği başka bir cadde yok. İstanbul’un en kozmopolit semti. Herkesin aklına gelen ilk buluşma yeri. Yarın 17 Mart 2011 Perşembe günü Saturn Demirören İstiklal kapılarını açacak. Hem de Türkiye’nin en büyük teknoloji mağazası olarak” dedi.



1961 yılında Köln’de açılan ilk Saturn mağazasında, sadece plak ve pikap satışı olduğuna dikkat çeken Media-Saturn Türkiye CEO’su Nuri Topatan, “Saturn, her geçen gün gelişerek 50 yılı geride bıraktı. Bu zaman zarfında Türkiye dahil 13 Avrupa ülkesine yayıldı. 200’den fazla mağazaya ve yaklaşık 19.000 çalışana ulaştı. Yıllar geçtikçe ürün gamımız hızla genişledi ama Saturn’da bir tek, müşteriye sattığı ürünü deneme fırsatı sunması değişmedi.



Saturn Taksim Demirören’de bu anlayış artık maksimuma ulaşmış durumda. Mağaza konsepti tamamen tüketicilere beğendiği ürünleri deneme, tecrübe etme, yakından inceleme fırsatu vermek üzere hazırlandı. Aynı fuarlarda olduğu gibi. Bulunduğu yer bakımından da Saturn Demirören İstiklal bizim için çok özel bir mağaza. 7’den 70’e herkes şehrin merkezinde istediği tüm teknolojiye kolaylıkla ulaşabilecek” dedi.



Saturn Demirören İstiklal’in inovatif tedarikçi standları ile donatıldığını belirten Topatan, “en teknolojik ürünleri en yeni standlarda sergiliyoruz. Örneğin, Samsung 2010 Berlin IFA fuarında kullandığına benzer bir stand kurdu. Televizyonların çok daha rahat görülebilmesi ve anlaşılabilmesi için yarım ay şeklinde özel bir stand kurduk. Tüm elektronik ve küçük ev aletleri ile birlikte kullanıma hazır bir mutfağımız olacak, belirli günlerde showlar yapacağız, ayrıca, çocuklara özel Walt Disney bölümümüz var. Eminiz çocuklar bu bölümü çok beğenecek.



Nuri Topatan, “Saturn olarak ‘Yaşasın Cimrilik’ sloganıyla yola çıktığımız Türkiye’de, Saturn Taksim Demirören ve yine bu ay açılışını yapacağımız Saturn Forum Marmara ile, hesabını bilen tüm teknoloji sevenlerin en sık uğradığı adres olmaya devam edeceğiz” diyerek konuşmasını tamamladı.



Yetişkinler mutfağa, çocuklar Walt Disney bölümüne...

Saturn Demirören Taksim’in konsepti, tamamen tüketicilere beğendiği ürünleri deneme, tecrübe etme, yakından inceleme fırsatı sunmak üzere kurgulandı. Fuarlarda olduğu gibi tüm ürünlerin denenebileceği Saturn’da, inovatif tedarikçi standları teknoloji severlerin beğenisine sunulacak. Ayrıca, belirli günlerde özel aktivitelerle renklenecek, tüm elektronik ve küçük ev aletleri ile birlikte kullanıma hazır bir mutfak yer alırken, sadece yetişkinler için değil, çocuklar için de teknoloji sunan mağazada, özel bir Walt Disney bölümü de yer alacak.



Taksim’de kimse elinde kutularla dolaşmayacak

Teknoloji odaklı olmakla beraber Saturn’un merkezinde ‘insan’ ve dolayısı ile ‘hizmet’ var diyen Topatan, Saturn Demirören İstiklal için farklı bir yeniliğin de müjdesini verdi. Media-Saturn Türkiye CEO’su Nuri Topatan, “müşterilerimizin ürünlerinin teslimatlarını ücretsiz olarak yapacağız. Eğlencenin aşkın olduğu bir yerde kimseye ürün taşıtmayacağız” dedi.