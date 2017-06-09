Demirören: Arda Turan da benim gibi referandum desteğinden dolayı bunları yaşıyor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Yıldırım Demirören, basının futbolculara yönelik tavrı ve Arda Turan hakkında açıklamalarda bulundu. Arda Turan'ın davranışı için 'Arda kaptanımız bir yanlış yapmıştır' diyen Demirören, Arda'ya ve kendisine yönelik 'baskı' olduğunu belirterek, "Arda Turan'ın da tıpkı benim gibi referandum sürecindeki desteğinden dolayı bu olayların etkili olduğunu biliyorum" dedi.

Arda Turan, Milli Takım'ı

bıraktığını böyle açıklamıştı

TFF Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Demirören, şunları kaydetti:

"UEFA karanlık bir kabus gibi üzerimize çökmüştü. FETÖ'nün hain saldırısına karşı mücadele verdik. TFF mali açıdan tarihinin en iyi dönemi geçirdi. Arda kaptanımız bir yanlış yapmıştır ama yaptığı bu yanlışı Arda'ya doğru şekilde göstermeliyiz, Arda bir dünya markası

"Arda'nın da benim gibi referanduma

verdiği destek, bu olaylarda etkili oldu"

''Fatih Terim gibi bir değere sahip çıkmamız gerekiyor. Eleştiri olabilir ancak hakaret olamaz. Türk futbolunu karıştırmak isteyenlere fırsat verildi. İspanya'yla oynadığımız kader maçında takım saldırı altındaydı. Arda Turan'ın tıpkı benim gibi referandum sürecindeki desteğinden dolayı bu olayların etkili olduğunu biliyorum.''