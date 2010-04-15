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Spor

Demirören 15 gün stada giremeyecek

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu,Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören'e 15 gün hak mahrumiyeti verdi.

15 Nisan 2010 03:00

T24 - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu,Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören'e 15 gün hak mahrumiyeti, Diyarbakırspor Kulübü Başkanı Çetin Sümer'e de 105 gün hak mahrumiyeti ve 200 bin TL para cezası verdi.

PFDK’dan Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören’e kötü haber geldi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, 10 Nisan'da oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçından sonra TFF Başkanı'na yönelik sportmenliğe aykırı eylemi nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

Aynı maçtan sonra TFF'nin saygınlığını zedeleyen ve futbolun değerini düşüren sportmenliğe aykırı beyanlarda bulundukları gerekçesiyle Beşiktaş Kulübü Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak'a 15 gün, yönetici Mete Düren'e de 21 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. 


Sümer'e 105 gün hak mahrumiyeti

PFDK, Diyarbakırspor Kulübü Başkanı Çetin Sümer'e 105 gün hak mahrumiyeti ve 200 bin lira para cezası verdi.

Kurul, toplantıda, Sümer'in, 11 Nisan'da oynanan Galatasaray-Diyarbakırspor maçında, hak mahrumiyeti cezası infaz edilmeden stada girmesinden dolayı 60 gün hak mahrumiyeti ve 200 bin lira para cezası verdi, aynı maçtan önce ve 12 Nisan'da bir televizyon kanalında federasyonun saygınlığını zedeleyen ve futbolun değerini düşüren, sportmenliğe aykırı beyanlarda bulunmasından dolayı ayrıca 45 gün hak mahrumiyeti cezası uyguladı.

Çetin Sümer, böylece toplam 105 gün hak mahrumiyeti ve 200 bin lira para cezası almış oldu.


Barış Özbek'in cezası onandı

Öte yandan, Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Barış Özbek'in 4 resmi müsabakadan men cezasına yapılan itirazı reddetti ve PFDK'nın verdiği kararı onadı.


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