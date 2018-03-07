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Spor

Demirkol: Aykut Kocaman depresyonda

Mehmet Demirkol, Aykut Kocaman'ın bunalıma girdiğini söyledi

07 Mart 2018 17:00

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Aykut Kocaman'ın durumunun iyi olmadığını ve depresyona girdiğini söyledi.

NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında konuşan Mehmet Demirkol, Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu. Kocaman'ın yaptığı açıklamaları değerlendiren Demirkol, "Aykut hoca tek başına, çok derin depresyonda. Takımı geçtim, sen bu takımın simgesisin, neyin var? Aykut Kocaman yalnız. Maç öncesi ve sonrası söyledikleri depresyon belirtileri" ifadelerini kullandı.

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