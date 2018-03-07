Demirkol: Aykut Kocaman depresyonda

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Aykut Kocaman'ın durumunun iyi olmadığını ve depresyona girdiğini söyledi.

NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında konuşan Mehmet Demirkol, Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu. Kocaman'ın yaptığı açıklamaları değerlendiren Demirkol, "Aykut hoca tek başına, çok derin depresyonda. Takımı geçtim, sen bu takımın simgesisin, neyin var? Aykut Kocaman yalnız. Maç öncesi ve sonrası söyledikleri depresyon belirtileri" ifadelerini kullandı.