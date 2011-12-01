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Yaşam

Demir: Herkes aynı şartlarda yarışacak ERZURUM (A.A)

01 Aralık 2011 18:36

-Demir: Herkes aynı şartlarda yarışacak ERZURUM (A.A) - 01.12.2011 - ÖSYM Başkanı Ali Demir, katsayı uygulamasının YÖK tarafından kaldırılmasına ilişkin, ''Herkese eşit katsayı ile tüm liselerden mezun olan, türü ne olur olsun, herkes aynı şartlarda yarışacak demektir'' dedi. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen  ''Diş Hekimliği Fakülteleri Dekanlar Toplantısı''na, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir ile 28 fakültenin dekanı katıldı. Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demir, 2012'de ilk defa Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı'nı (DUS) yapacaklarını belirterek, diş hekimliği fakültelerinin dekanlarının, bu konuyu görüşmek üzere toplandığını söyledi. Dekanlarla, sınavın nasıl yapılacağı, içeriğinin nasıl olacağı konusunda bilgi paylaşımında bulunduklarını ifade eden Demir, ''Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı'nı 22 Nisan 2012'de gerçekleştireceğiz'' diye konuştu. -YÖK'ün ''katsayı'' kararı- Demir, YÖK Genel Kurulu'nda, üniversiteye giriş sınavında yerleştirme puanlarının hesaplanmasında kullanılan katsayı uygulamasının kaldırılmasına ilişki de şöyle dedi: ''YÖK'ün takdiri, biz de o şekilde uygulayacağız. Zaten biliyorsunuz, öğrenci seçme yerleştirme sisteminde yetki YÖK'tedir. Biz de alınan kararı uygulayacağız. Katsayı, farklı liselerden mezun olan öğrencilere uygulanan bir yöntemdi. Herkese eşit katsayı ile tüm liselerden mezun olan türü ne olur olsun, herkes aynı şartlarda yarışacak demektir.''

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