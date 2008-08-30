Demirel'in yeğenine TMSF'den ikinci şok



Daha önce bankasına ve şirketlerine TMSF tarafından el konulan Demirel'e 2. şok...



4 yıldır İsviçre, İngiltere, Ürdün, ABD, Almanya, Polonya, Kazakistan başta olmak üzere 15 ülkede iz süren TMSF Başkanı Ertürk, sayıları 100'ü geçen hukukçu ve araştırmacı kadrosuyla, tahsilat miktarını artırmak için tatil nedir bilmeden gece gündüz çalışıyor.



Halkın cebini soyanların peşine düşen ve bugüne kadar 15'in üzerinde ülkede hukukî mücadele veren TMSF, 20 milyar doları aşan toplam tahsilat hedefini bir bir gerçekleştiriyor.



TMSF timleri son olarak Murat Demirel'in Cayman Adası'nda bir bankada faiziyle birlikte 30 milyon doları bulan hesabına el koydurttu. Bir başka ekip ise ağırlıklı olarak ABD'de Uzanlara ait banka hesaplarıyla ilgili detaylı bir araştırma içinde. Daha önceki araştırmalarında Uzanlar'ın İsviçre bankalarındaki 200 milyon dolar civarındaki varlıklarına bloke koyduran Ertürk'ün ekibi, bu defa Egebank Davası’nın sanığı Murat Demirel'in yurt dışına kaçırdığı paralarla ilgili önemli ipuçlarını değerlendirip 30 milyon dolarlık bir banka hesabını ortaya çıkardı. Hukuki mücadele sonucu paranın TMSF'nin kasasına girmesi hedefleniyor.



30 MİLYON DOLAR BLOKE



TMSF'nin Merrill Lynch'ten aylardır beklediği cevap, geçtiğimiz günlerde Londra'daki mahkemeden geldi. Egebank davasının sanığı Murat Demirel'in Merril Lynch Bankası'nın başta Cayman Adası olmak üzere çeşitli şubelerinde toplam 30 milyon dolar parası olduğu ortaya çıktı. TMSF'nin başvurusu üzerine Londra'daki mahkeme, Murat Demirel'in gizli hesaplarındaki 30 milyon doları bloke etti.



Bir TMSF yetkilisi, mahkemenin verdiği 'TMSF'nin Demirel'den alacaklı' olduğuna dair karanının önemli bir aşama olduğunu ancak söz konusu paranın en kısa zamanda TMSF'nin kasasına girebilmesi için itirazın sonuçlarının önem taşıdığına dikkat çekti.



İKİ YILDIR İZ SÜRÜLÜYOR



TMSF'nin başvurusu üzerine Londra'daki mahkeme tarafından bloke edilen paralar 2006 yılının başından beri TMSF timinin sürdüğü iz sonucu olarak değerlendiriyor. Demirel ile kara para aklama cenneti olarak bilinen Cayman Adası'ndaki Merril Lynch yetkilileri arasında imzalanan 13 sayfalık gizli hesap sözleşmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkan hesaplarda Murat Demirel'in eşine hesaptaki paranın tamamını kullanabilme yetkisini verdiğinin ortaya çıkması dikkat çekici.



TMSF timleri, ellerine geçen dekontları bir bir incelediklerinde Demirel'in Merril Lynch'in İngiltere'nin güneyindeki Isle Of Man ile Singapur şubelerine de para havale ettiği sonucuna vardılar. Fon avukatları, önce Türkiye'de yargıya başvurarak bu hesapların dondurulmasına ilişkin mahkeme kararı çıkarttı. Daha sonra Londra'da ki hukuk büroları aracığıyla uluslararası yargı süreci başlatıldı. Londra'daki mahkemeden, Murat Demirel'e ait Merril Lynch şubelerindeki hesapların bloke edilmesi istendi. Talep yerinde bulundu ve Demirel'in Merril Lynch'teki yaklaşık 30 milyon dolarını dondurdu.



ORTAKLARIN TÜMÜ TMSF TARAFINDAN iZLENiYOR



TMSF, söz konusu parayı Türkiye'ye getirmek için muhtemel itiraz mekanizmasının sonuçlarını beklemek zorunda. İster yaptığı sözlşemeler uymayıp borçlarını ötelemeye çalışan ister yurtdışına para kaçıran tüm hakim ortakları birbir gözetim altına almaktan kaçınmayan TMSF'nin takip ettiği bir diğer grup ise Uzanlar. 2 yıl önce Uzanların İsviçre bankalarındaki 200 milyon dolar civarındaki varlıklarına bloke koyduran TMSF'nin, bu konudaki mücadelesi de sürüyor.



Bu miktarın artış gösterdiği yönünde bilgilere ulaşıldığı belirtiliyor. Bir grup timi başta ABD'de olmak üzere bir çok batılı ülkede Uzanlarla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Araştırmaların yoğunlaştığı diğer ülkeler ise, İngiltere, Ürdün, Polonya, Kıbrıs, Almanya ve İsviçre.

