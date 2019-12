-DEMİREL'İN SANDIĞINDAN CHP ÇIKTI ANKARA (A.A) - 12.06.2011 - Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Ankara'da oy kullandığı Teğmen Kalmaz İlköğretim Okulu'ndaki 2052 nolu sandıktan CHP birinci parti çıktı. Sayım sonucuna göre, kullanılan 229 oydan 228'i geçerli sayıldı ve 190 oyla CHP birinci oldu. Demirel'in oy kullandığı sandıktan ayrıca, MHP'ye 19, AK Parti'ye 12, DP'ye 2, MMP'ye 1, bağımsız adaylar Hulki Cevizoğlu'na 2, Cercis Utaş'a 2 oy çıktı. -ARINÇ'IN OY KULLANDIĞI SANDIKTA AK PARTİ BİRİNCİ OLDU Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın oy kullandığı sandıkta AK Parti 138 oyla birinci oldu. Demirtaş Mahallesi'nde bulunan Gevher Sönmez İlköğretim Okulu'nda yapılan sayımda Arınç'ın oy kullandığı 2153 nolu sandık açıldı. 244 oyun kullanıldığı ve 238 geçerli oyun çıktığı sandıkta yapılan sayımda AK Parti 138 oyla birinci olurken, CHP 46 oyla ikinci, MHP ise 43 oyla üçüncü oldu. -DAVUTOĞLU VE GÖNÜL'ÜN OY KULLANDIĞI SANDIKLAR Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Konya'da oy kullandığı Merkez Meram ilçesindeki Şükrü Doruk İlköğretim Okulu'ndaki 2258 nolu sandıkta 271 seçmen oy kullandı. Oylardan 1'i geçersiz sayıldı. Geçerli oylardan 215'ini AK Parti, 23'ünü MHP, 14'ünü CHP, 12'sini BBP, 4'ünü Has Parti, 1'ini DP, 1'ini Saadet Partisi aldı. Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün oy kullandığı sandıkta da en fazla oyu AK Parti aldı. Kepez ilçesi, Şafak Mahallesi Turgut Reis İlköğretim Okulunda, Bakan Gönül'ün oy kullandığı 1284 numaralı sandıkta kayıtlı seçmenden 330 seçmenden 271'i oy kullandı. Oylardan 3'ü geçersiz 2'si boş sayıldı. Geçerli oylardan 118'ini AK Parti, 62'sini CHP, 39'unu MHP, 39'unu bağımsız aday İhsan Nergiz, 2'sini Millet Partisi, 2'sini HEPAR, 2'sini BBP, 1'ini DYP, 1'ini de DP aldı. Öte yandan okulda elektriklerin kesilmesi nedeniyle Bakan Gönül'ün oy kullandığı sandıktaki bazı oylar florasan yardımı ile sayıldı. -URTULMUŞ'UN OY KULLANDIĞI SANDIKTA, AK PARTİ BİRİNCİ HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş'un oy kullandığı sandıkta, AK Parti birinci çıktı. Kurtulmuş'un, eşi Sevgi, kızı Ayşe ve oğlu İsmail Kurtulmuş ile oy kullandığı Fatih 29 Mayıs İlköğretim Okulundaki 1358 numaralı sandıkta kayıtlı 298 seçmenden 221'i oy kullandı. Oylardan 4'ü geçersiz sayılırken, sandıkta, AK Parti'ye 129, CHP'ye 34, HAS Parti'ye 17, MHP'ye 14, Saadet Partisi'ne 9, bağımsız aday Sırrı Süreyya Önder'e de 14 oy çıktı. -BAĞIŞ'IN OY KULLANDIĞI SANDIKTA CHP BİRİNCİ ÇIKTI Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın oyunu kullandığı Erenköy Zihnipaşa İlköğretim Okulu 2077 numaralı sandıkta ise CHP birinci çıktı. 2077 numaralı sandıkta oy verme işleminin sona ermesinin ardından, görevliler tarafından yapılan sayıma göre, kullanılan 256 oydan 250'si geçerli sayıldı. Bağış'ın oy kullandığı sandıkta, CHP'ye 127, AK Parti'ye 84, MHP'ye 25, DP'ye 1, Saadet Partisine 3, Milliyetçi ve Muhafazakar Partiye 1, DSP'ye 2, Millet Partisine 1, TKP'ye 1, Hak ve Eşitlik Partisine 1, bağımsız adaylar Sebahat Tuncel'e 2, Ahmet Tuncay Özkan'a 2 oy çıktı. ORGENERAL KOŞANER, TOPÇU VE KAMALAK'IN SANDIKLARINDA CHP İLK SIRADA Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'in oy kullandığı sandıkta, 191 oyla CHP birinci parti oldu. Koşaner ve eşi Nurdan Koşaner'in Ankara'da oy kullandığı Çankaya İlköğretim Okulu'ndaki 1124 nolu sandıkta 239 seçmen oy kullandı. Oylardan 2'sinin geçersiz sayıldığı sandıktan, CHP'ye 191, MHP'ye 22, AK Parti'ye 15, HEPAR'a 3, Demokrat Parti'ye 2, DSP'ye 1 oy çıkarken, bağımsız adaylardan Ceyhan Mumcu 2, Hulki Cevizoğlu da 1 oy aldı. Milletvekili Genel Seçiminde BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu'nun oy kullandığı sandıkta, en yüksek oyu CHP aldı. Topçu'nun oyunu kullandığı Turhan Dökmeci İlköğretim Okulundaki 4020 numaralı sandıkta kullanılan 261 oyun 127'sini CHP, 59'unu AK Parti, 53'ünü MHP alırken, BBP'ye 6, TKP'ye 2, DYP'ye 1, bağımsız adaylar Hulki Cevizoğlu'na 3, Ceyhan Mumcu'ya 2 oy çıktı. Sandıkta kullanılan oylardan 8'i geçersiz sayıldı. Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak'ın oy kullandığı Burhan Dökmeci İlköğretim Okulundaki 4011 numaralı sandıkta ise CHP'ye 112, AK Parti'ye 84, MHP'ye 46, Saadet Partisi'ne 4, HAS Parti'ye 1, DSP'ye 2, TKP'ye 1, HEPAR'a 1, MMP'ye 1, bağımsız aday Ceyhan Mumcu'ya 2 oy çıktı. Sandıktan çıkan 4 oy da geçersiz sayıldı.