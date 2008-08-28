Demirel’e göre AKP aklanmadı, suçlandı

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, kapatma davasında Anayasa Mahkemesi’nin AKP’yi laikliğe karşı eylemlerin odağı olarak kabul ettiğine dikkat çekerek, partinin aklanmadığını, aksine suçlandığını vurguladı.

Demirel, “Bu hadise, önümüzdeki zaman içerisinde bir nevi tartışma kaynağı olacaktır. Türkiye siyasetinde yeni sorunlar çıkartacaktır” dedi.

Gündemi değerlendirdi

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Demirel, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün tartışmalı rektör atamaları konusunda da, “Doğru mu yaptı, eğri mi yaptı meselesi, önümüzdeki zaman içinde görülür. Yani, Cumhurbaşkanı bu rektör tayinleriyle acaba, laikliğe karşı eylemlere odak teşkil edecek tayinler mi yaptı, yoksa Cumhuriyet’e sadık rektörler mi tayin etti?” diye konuştu.



Ergenekon belirsizliği

Ergenekon davasının Türkiye’de büyük bir belirsizlik meydana getirdiğini vurgulayan Demirel, şunları kaydetti:

“Suç nedir? Bu suç nerede işlenmiştir? Bundan kim zarar görmüştür? Bu suçun suçluları ile irtibatı nedir? Eğer iddianamede zikredilen herkes, telefon konuşmalarına atıfta bulunulan herkes suçlu ise, o zaman Türkiye’de devlet ve toplum suçludur. Bir belirsizlik, bir şaşkınlık meydana getirmiştir.”



