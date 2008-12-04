Demirel'e en ağır darbe!

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, iki kez darbe görmesine rağmen en büyük çaresizliği 60 yıllık hayat arkadaşı Nazmiye Hanım'ın alzheimer hastalığında yaşadığını söylüyor.

AKP'nin milliyetçilik, CHP'nin çarşaf, MHP'nin Alevi açılımını sürpriz olarak görmeyen Demirel: "Bir siyasetçi davasını neticeye götürürken başarı arar. Asıl olan başarı da sandıktaki başarıdır!" diyor. 9. CumhurbaşkanıDemirel, iki kez darbe görmesine rağmen en büyük çaresizliği, Nazmiye Hanım'ın alzheimer hastalığına yakalandığını öğrendiği zaman yaşadığını söylüyor.Güniz Sokak'taki evinde, Sabah gazetesine röportaj veren Süleyman Demirel, siyaset, ekonomik kriz ve Ergenekon'un yanı sıra eşi Nazmiye Hanım'ın rahatsızlığına dair soruları cevaplıyor:- Siyasetin emeklisi olmaz! Benim için siyasette emeklilik mümkün değil. Siyaset öyle bir şeydir ki, bir defa içine girerseniz çıkışı yoktur, fiilen aktif siyasetin içinde olun ya da olmayın! Siyaset denen olay sizi meşgul eder; bu da kökünde, odağında insan olan ülke sorunlarıdır. Ülke sorunları dendiği zaman bu dünyada yalnız sizin ülkeniz yoktur, başka ülkeler de vardır. Bu iletişim çağında, bilgi çağında, ulaşım çağında sınırlar önemini yitirmiştir, ülkeler birbirlerine çok bağımlı hale gelmiştir. Bu itibarla dünyanın başka bir yerinde olan hadiseler sizi de ilgilendirir. Zaman zaman ses verirsiniz, zaman zaman ses vermezsiniz ama hadiseler hakkında fikirleriniz olur.- Benim hiçbir şikâyetim yok, ben aktifim çünkü! Siyasette aktif değilim ama fiiliyatta aktifim.- Günlük hayatım şöyledir; sabahleyin kalkar aşağı yukarı yirmiye yakın gazete okurum, birkaç yerel gazeteye bakarım. İzmir'de çıkan Yeni Asır gazetesine, Adana'da çıkan bazı gazetelere ve Bursa'da çıkan Olay gazetesine bakarım, oralarda ne oluyor ne bitiyor diye. Ondan sonra günlük kabullerimi yaparım. Evde olacaksam, dışarı gidip konuşma yapacaksam, ziyaret yapacaksam oralarda bulunurum. Akşamlarım hep evde geçer mutlaka.- Sadece haber izlerim televizyonda. Nadiren de tartışma programlarını...- Hayır, hiçbir şikayetim yok, hiç de olmadı!- Dua mırıldanırım. Sabah yedide kalkar, duayla başlarım güne, doğrudur.- Tamamen doktor kontrolündeyim. Diyet yapıyoruz, her şeye dikkatliyiz, sağlığa zararlı olacak her şeye dikkatliyiz.- Yok, okuma yazmanın dışında hiçbir şeyle uğraşmıyorum.- Uzun zamandır sinemaya bir defa gittim. Şener Şen'in 'Kabadayı' filmiydi. Çok iyiydi, çok beğendim. Şener Şen'i hep beğenirim zaten.- Genelde çok alışkın değilim sinemaya falan.