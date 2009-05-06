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Politika

Demirel'den Büyükanıt'a yanıt

Demirel'den Büyükanıt'a yanıt: Kimse kendi iktidarsızlığını devlete yüklemesin. Bozuk bir şey varsa düzeltselerdi.

06 Mayıs 2009 03:00

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın "devlette hastalık var" açıklamasına ilişkin, "Hiç kimse, kendi iktidarsızlığını, güçsüzlüğünü, devlete yüklemesin. Eğer bozuk bir şey vardı ise düzeltselerdi. Bozuk bir şey varsa düzeltmek, devleti yönetenlerin işidir" dedi. 

Büyükanıt: Bu devlette hastalık var

Demirel, 12. Avrasya Ekonomi Zirvesinden ayrılırken, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Siyasette araba yürümüyor

Hüsamettin Cindoruk'un Demokrat Parti (DP) başkanlığına adaylığına ilişkin Demirel, "Hayırlı olsun" diyerek, Türk siyasetinin derlenip toparlanmaya ve kendisine çeki düzen vermeye ihtiyacı olduğunu söyledi.
Türkiye'deki demokrasi rejiminin daha iyi işlemesi bakımından bunun şart olduğunu dile getiren Demirel, "Türk siyasetini bir araba olarak alırsanız, arabanın 4 tane lastiği var. Biri patlaksa, araba yürümez. Araba yürümüyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı için 5 yıl yeter

Cumhurbaşkanlığı süresi konusundaki tartışmalara yönelik bir soruyu da Demirel, "5 yıl üzerinden cumhurbaşkanlığı referanduma sunuldu. Anayasa'da 7 yıldır. Bana göre 7 sene çoktur. 5 yıl gayet iyi bir zaman..." şeklinde yanıtladı.
 
Büyükanıt'a yanıt

Demirel, bir gazetecinin, "Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın, 'hasta devlet' açıklamasıyla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:
"Devletin bir takım sıkıntıları olabilir ve o sıkıntıları düzeltmek devleti yönetenlere aittir. Hiç kimse, kendi iktidarsızlığını, kendi güçsüzlüğünü devlete yüklemesin, eğer bozuk bir şey vardı ise, düzeltselerdi. Bozuk bir şey varsa, düzeltmek, devleti yönetenlerin işidir. Devlet, kendi kendine işlemez, işletilir." (aa)

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