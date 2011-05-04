-DEMİREL: TÜRKİYE'NİN BİRLİĞİ TARTIŞILMAMALI ANKARA (A.A) - 04.05.2011 - Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ''Anayasa yapılırken ulus devlet veya Türkiye devletini tartışacaksanız çok büyük sıkıntılara girersiniz. Bunları tartışmayalım demiyorum. Ama hiç olmazsa asgaride bir şeyin tartışılmaması lazım. O da Türkiye'nin birliğidir. En azından bunu tartışmayalım. Türkiye birliğinin şarta bağlı olması mümkün değildir. Türkiye'nin birliği çok iyi kurulmuştur'' dedi. Demirel, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde düzenlenen ''Genel Seçimlere Giderken Türkiye'de Siyasetin Görünümü'' konulu konferans verdi. Türkiye'de işsizlik ve yoksulluğun ''baş mesele'' olduğunu söyleyen Demirel, işsizlik ve yoksulluğu ülkenin bütün coğrafyasından silmek gerektiğini kaydetti. Kaynakların israf edilmesi veya yanlış yerde kullanılmasının sorunu daha da büyüteceğini belirten Demirel, ''Halkı memnun etmek kadar güzel bir şey yok. Ama halkı kısa vadeli memnun etmek değil, uzun vadeli memnun etmek lazım'' dedi. AB konusuna da değinen Demirel, ''Benim kanaatimce Türkiye AB'ye üye olmalı'' diye konuştu. Bunda çok fayda olduğunu belirten Demirel, ''Hiç endişe etmeyin, ne egemenliğimizi ne milli hasletlerimizi ne manevi değerlerimizi kaybederiz. Etmeyiz, hiç birisini etmeyiz'' dedi. -''TÜRKİYE'YE BİR ANAYASA YAPIN, AMA BU ANAYASAYA İNANIN''- Seçiminin ardından yapılması planlanan yeni anayasa ile ilgili de konuşan Demirel, yeni bir anayasa yapıldığı zaman Türkiye'nin meselelerinin bitmeyeceğini söyledi. ''Anayasa yapmayın demiyoruz. Yapmak isteyenlerin hevesini kırmak istemiyoruz'' diyen Demirel, anayasa yapmanın yönteminin iyi ayarlanması gerektiğini ifade etti. ''Açık platform, herkes gelsin, fikrini söylesin, buradan bir anayasa çıkaralım'' denilmesi halinde iyi bir anayasa çıkarılamayacağına işaret eden Demirel, ''Anayasayı küçümsemiyorum. Türkiye'ye bir anayasa yapın, ama bu anayasaya inanın. Bu çok iyi anayasayı başınızın üstünde tutun. Eğer başınızın üzerinde tutmayacaksanız o anayasanın değeri yok. Yani yasa üstü dediğiniz hadiseyi bir moral değer haline getirin'' dedi. Bu kadar çok anayasa konuşulan bir memleket olamayacağını belirten Demirel, şöyle devam etti: ''Anayasa yapılırken ulus devlet veya Türkiye devletini tartışacaksanız çok büyük sıkıntılara girersiniz. Bunları tartışmayalım demiyorum. Ama hiç olmazsa asgaride bir şeyin tartışılmaması lazım. O da Türkiye'nin birliğidir. En azından bunu tartışmayalım. Türkiye birliğinin şarta bağlı olması mümkün değildir. Türkiye'nin birliği çok iyi kurulmuştur. Bunun düzeltilecek yerleri olabilir, ama vazgeçmeyi kimse aklından geçirmemelidir. Bu ülkede yaşayan insanların doğulu, batılı, güneyli kuzeylisiyle yapacakları iş, beraberliklerini bozmamalarıdır. İnsanların birbirlerinden şikayetleri yok. Şikayet eder hale getirmeyelim. Seçimler yapılır, bir daha, bir daha yapılır. Ama Türkiye'yi bir defa zedelersek sıkıntıya gireriz. Çok güzel şeyler yaptık. Yaptıklarımızı yıkmayalım.'' Milletin olgunluğundan ümidin kesilmemesi gerektiğine dikkati çeken Demirel, şöyle konuştu: ''Milletimiz aslında seçim yapmasını bilir, hürse, serbestse, bir şart daha var, kafi derecede aydınlatılmışsa. Yani seçimin ortamı mevcutsa millet yanlış yapmaz. Onun için milletimize güvenelim. Onun çıkaracağı netice tabii ki beğenen olur, beğenmeyen olur, ama dünyanın sonu değil. Bir seçim göz açıp kapanana kadar gelir geçer, zaten demokratik ülkelerde insanların ömrü seçimde geçer. Bir seçime daha hazırlanalım. Kara bağlar bağlayacağımıza bir seçime daha hazırlanalım. Velhasıl ne gelecekten ümidimizi keselim ne demokrasiden ümidimizi keselim ne de milletimizin olgunluğundan ümidimizi keselim.''