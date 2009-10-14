Demirel: Türkiye 4'üncü ve 5'inci köprüyü tartışmaya başlamalı!

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel İstanbul'a 2 köprünün yetmeyeceğini Türkiye'nin şimdiden 4'üncü ve 5'inci köprüyü tartışmaya başlamasının çok iyi olacağını söyledi.

Sabah gazetesinden Yavuz Donat'ın sorularını yanıtlayan Demirel, açıklamalarıyla köprü tartışmalarına yeni bir boyut kattı:

Süleyman Demirel "bazı şehirler vardır ki, devlet şeklinde şehirlerdir" dedi:

- Londra gibi, New York gibi, Şanghay gibi... İstanbul da bunlardan biri.

Ve devam etti:

- İstanbul 2 köprü ile kalamaz... 3'üncüsü yapılacaktır... Sonra 4'üncü, 5'inci köprü tartışılacaktır.

Demirel:

- Aslında 4'üncü ve 5'inci köprüyü, Türkiye şimdiden tartışmaya başlasa çok iyi olur.

- Sizce 3'üncü köprünün güzergâhı nasıl olmalı?

- Güzergâh, siyasetçinin işi değil... Mühendislerin işi... Konuyu uzmanlarına bırakmak lazım.

Demirel'e "eski tartışmaları" sorduk. Dedi ki:

- Yadırgamadım... Ama kararlıydım... Birinci köprünün temelini atarken dedim ki: 10 yıl sonra ikinci köprünün temeli atılacaktır... Eğer 1980 ihtilali olmasaydı, ikinci köprünün de Atatürk Barajı'nın da temelini atmış olacaktım.

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Demirel daha sonra "yeni çevre yollarına... Yeni güzergâhlara... 20 milyonluk İstanbul vizyonuna" girdi. "Bir mühendis olarak" gördüğü ihtiyaçları söyledi.