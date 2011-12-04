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Politika

Demirel taklidi yaptı, alkış fırtınası koptu

Çanakkale’nin Gelibolu İlçesi’ne bölünmüş yol açılışı için gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanı

04 Aralık 2011 02:00

T24 - Çanakkale’nin Gelibolu İlçesi’ne bölünmüş yol açılışı için gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanı Binali Yıldırım, açılış töreni sonrasında AK Parti Gelibolu ilçe teşkilatının kongresine katıldı. Yıldırım, kongrede yaptığı konuşmada salondaki partililerini gülmekten kırdı geçirdi.

Politik konuşma yerine 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ses tonuyla taklidini yapan Yıldırım, “Türkiye, 1970 yılından beri hızlı treni konuştu. Ben o zaman üniversiteye yeni başlamıştım. Seçim meydanlarında o anlı şanlı siyasetçiler, (Demirel’in sesini taklit ederek) ’Ankara, İstanbul arası sürat demiryolu olacak. Seyahat süresi 3 saate inecek’ dedi" diye konuştu.

Bunun üzerine salonda alkış fırtınası koptu. Bakan kendisi de bu sözlere gülümsedi. Yıldırım şöyle devam etti: “Dediler de ne oldu? 13 tane hükümet, 21 tane bakan geldi geçti. Yolda değişen bir şey oldu mu? Olmadı. Geçmiş olsun. Hızlı tren özlemini kim giderdi. Recep Tayyip Erdoğan giderdi. Önce, Akara-Eskişehir. Şimdi Ankara-Konya, 2013’ün sonunda da Ankara-İstanbul hizmete girecek. 2015’in sonunda Ankara-Sivas-İstanbul, 2016 sonunda Ankara-İzmir, 2017’ de Bursa-İzmir-İstanbul hizmete girecek.ö Bakan Yıldırım kongrede, tek başkan adayı olan mevcut başkan İsmail Ege'ye başarı diledikten sonra helipter ile Çanakkale’den ayrıldı.


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