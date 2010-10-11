-DEMİREL: SUSAN BİR ÜLKE OLMAZ ISPARTA (A.A) - 11.10.2010 - 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, susan bir ülke olmanın bir nevi kabus gibi yaşamak olduğunu belirterek, ''Neden susan bir ülke? Konuşmaktan korktuğu için. Niye korkuyorsunuz konuşsanıza... Konuş da çık çizginin dışına, doğru Silivri'ye yolluyor'' dedi. Demirel, ismini taşıyan Süleyman Demirel Üniversitesi'nin 2010-2011 akademik yılı açılış töreninde ''Küresel bir dünyada sosyal sorumluluk ve üniversiteler'' konulu ilk dersi verdi. Demirel, 1 saat 15 dakikalık konuşmasına, salonda bulunanları selamlayarak başladı. Selamlamada saymaya başlandığında en büyük tehlikenin birisini unutmak olduğunu ifade eden Demirel, ''Eğer unuttuğum birisi varsa selamlamadığım, bir gücenikliğe kapılmasın, onu da selamlıyorum'' diye konuştu. -''ÇİZGİNİN DIŞINA ÇIKAN SİLİVRİ'YE''- Süleyman Demirel, kendisinden önce konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun üniversitelerin konuşması gerektiğine ilişkin sözlerine de katıldığını bildirdi. ''Bir ülkenin üniversitesi konuşmuyorsa kim konuşacak?'' diye soran Demirel, şunları ifade etti: ''Bir ülkenin üniversitesi demokrasiye sahip çıkmıyorsa, benim Atabey'deki Mehmet Ağa mı çıkacak? Ona belki hürriyet en son lazım. Ona lazım olan şey asayiştir, emniyettir, karnının doymasıdır. Yani affedersiniz ülkenin kasketlisine hürriyet bekçiliği yaptıracaksınız, entelektüeli hürriyete sahip çıkmayacak, böyle şey olur mu? İngiltere'de kanun çıkarmışlar, (Üniversite hocası konuşsun) diyor. Hiçbir şeyden endişe etmesin diye kanun çıkarmışlar. Ben de Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözlerine katılıyorum. Susan üniversite olmaz. Susan bir ülke olmaz. Susan bir ülkede yaşamak aslında bir nevi kabus gibi yaşamaktır. Neden susan bir ülke? Konuşmaktan korktuğu için. Niye korkuyorsunuz konuşsanıza... Konuş da, çık çizginin dışına, doğru Silivri'ye yolluyor. Herkesten bu yürekliliği bekleyemezsiniz, ayıp da değil bu yürekliliği göstermemiş olması bu vatandaşın. Körolası hanede evlatlar var, çoluk çocuk var. Herkes onların aç kalmasını göze alabilir mi? Alması beklenebilir mi? Ülkenin kahramanlara muhtaç olması kadar üzülecek bir şey olmaz. Bir ülkede herkesi kahraman yapmak mümkün değildir. Bu kadar kahraman doğuran ana yok bir defa.'' -ESPRİLERİYLE GÜLDÜRDÜ- Süleyman Demirel, törenin başında konser veren Tolga Çandar'a da teşekkür etti. ''Kalkıp oynamadığımız kaldı şurada'' diyen Demirel, Çandar'ın hem müziğinin, hem de söylediği sözlerin güzel olduğunu söyledi. Çandar için, ''Bir kitaplık söz etti'' diyen Demirel, sanatçının bunu yaparken Türkçe'nin zenginliğini kullandığına dikkati çekti. Yöresel ağızla ilgili Isparta ve Burdur illerinden örnek veren Demirel, iki kentin birbirine 25 kilometre uzaklıkta olduğunu, dilinin, sofralarının, adetlerinin, geleneklerinin birbirine benzediğini anlattı. Demirel, ''Bunlar ara sıra futbol maçı yaparlar. Burdur takımı gelir Isparta'da maç oynar. Isparta'ya gol atar. Isparta tribünleri hep beraber ayağa kalkardık, (Bunu saymayacağız, bunu saymayacağız). Burdur'dan gelen taraftarlar ayağa kalkardı (Sayceniz, sayceniz)'' dedi. Konuşmasının ardından Rektör Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar, Demirel'e minyatür bağlama hediye etti.