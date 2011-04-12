Demirel: Şapka sallayınca tatmin oluyorum

T24- Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, kendisiyle röportaj yapan ünlü işletmeci İzzet Çapa’ya sosyal yaşamı ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Eğlence dünyasının ünlü isimlerinden İzzet Çapa, Mecmua Dergisi için 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile röportaj yaptı. İşti Demirel’in açıklamaları:

- Kendimi en iyi ben oynarım. Başkasına gerek yok. Filmin adı da ‘Demir-El’ olur herhalde. Nazmiye, bana takılan lakaplardan en çok Baba’yı sever.

Şapkanın yeri başka





- O şapka aslında benim kafamı koruyor. Benden isteyenlere hep sembolik olarak şapka dağıtırım. Ama benim başımdaki ayrıdır. Bu şapka bir siyaset aracı haline gelmiştir. Mitinglerde o şapka ben daha ortada yokken kürsünün üzerinde durur. Yüz binlerce insana o şapka ile el salladığım zaman hem onlar, hem ben tatmin oluyorum. Tiyatrocu sahnede başkasının yazdığı oyunu oynar. Siyasetçi kendi oyununu...

- Türk sanat müziği çok önemli ve derin bir mevzudur... En sevdiklerim, ‘Evlerinin Önü Mersin’, ‘Çay Elinden Geçemedim’.. Ama ben Dvorak’tan Mozart’a her türlü müziği dinlerim. İbrahim Tatlıses ise başlı başına bir olaydır.

En ağırını içtim





- Mühendis mektebini bitirince arkadaşlara uyarak sigaraya başladık. Bahar sigarası vardı o zamanlar. Sonra Fransa’da kamyon şoförlerin içtiği en ağır sigara olan Gitanes’ı içtim. Derken sıra puroya geldi. Churchill’in içtiği gibi otuz santim puro vardı elimde. Sonra ne Churchill kaldı ne puro. 1975’den beri ağzıma tek sigara koymadım .

- Viski içerim arada sırada. Viskinin markası olmaz. Viski viskidir. Dünyanın en güzel içkisidir. Sadece canım istediği zaman...

Kırca farklı





- Metin Akpınar’a çok gülerim. Bir de Levent Kırca’nın bende yeri ayrıdır. Bunların hepsi benim dostumdur. Onları seyreder gülerdim. Mizah zeka meselesidir. Bir kitaplık lafı birkaç cümleye indirebilen insanların işidir. Şimdi Isparta’da bir müze yapıyoruz. Bunun bir bölümünde bizimle ilgili bütün karikatürleri teşhir edeceğiz.

- Bir ara araba kullanmayı öğrenmek için direksiyon başına geçtim ama sonra bıraktım. Zaten Nazmiye Hanım kullanırdı. Dizginler Nazmiye Hanım’daydı. Biz eşler arasında eşitliğe inanırız.

- Fanatik değilim ama Beşiktaşlıyım. Televizyonda Beşiktaş’ın maçlarını kaçırmamaya çalışırım. Kovboy filmlerini çok severdim. Eski western kahramanları yok artık ne yazık ki... John Wayne, Gregory Peck... Hepsi tarih oldu. Clint Eastwood bile artık western çevirmiyor.

- En son ‘Eyvah Eyvah’ı izledim. ... İkincisi bu hafta kısmetse... Beni kozada mı zannettin Çapa... Ben yaşıyorum. Dünya ile alakam hiç kesilmedi...

Keloğlan masalı





- iPad’im yok. İnterneti ben kullanmam ama benim yerime kullananlar var. Bütün raporlar önüme gelir. Teknolojiden sonuna kadar yararlanıyorum ama kendim kullanmıyorum.

- Dinlediğim en güzel masal Keloğlan masalıdır. Köy yerinde bilinen oydu da ondan... Oyuncaklarım yoktu... Bezden yapılmış toplar... Kibrit kutusundan arabalar... Yetiştiğimiz muhit çok fazla çocukluğun keyfini çıkarmaya müsait değildi. Elimiz ayağımız tutmaya başladığı zaman iş çıkarırlardı hemen. Misket de, sek sek de oynadık... Beş taş da oynadık.