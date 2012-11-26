Demirel: Özal zehirlenmedi, tüm laflar safsata

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, merhum cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın zehirlendiği iddialarına katılmadığını söyledi. Demirel, “Bu konuda bana yöneltilmiş bütün laflar safsatadır” dedi.



8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın zehirlendiği yönündeki iddialara katılmadığını belirten Demirel, “Turgut Özal’ın başkaları tarafından öldürüldüğü yönündeki iddialara katılmıyorum. Bana yönelmiş bütün laflar safsatadır” dedi.

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu’nun çalışmalarına da değinen Demirel, “Ben sorguya çekilmedim, ifade vermiş de değilim. Sadece komisyona bilgi verdim. Darbe Komisyonu'nun görevini çok yaymadan tamamlaması gerekir” diye konuştu.

Kendisinin de 28 Şubat mağduru olduğunu dile getiren Süleyman Demirel, şöyle konuştu:

“28 Şubat sürecinde yaptığım her şey anayasaya ve kanunlara uygundur. Ben görevimi yaptım. Ben darbenin baş mağduruyum. Hesaplaşmamı yaptım; yeniden başbakan ve cumhurbaşkanı oldum.”



'4 farklı zehir çıktı' iddiası



Zehirlendiğine yönelik iddiaların ardından 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın mezarı açılmıştı. Özal'ın naaşından alınan numuneler Adli Tıp Kurumu'nda halen inceleniyor.

Geçtiğimiz günlerde basında yer alan haberlerde Turgut Özal'ın naaşında 4 farklı zehir çıktığı öne sürülmüştü.