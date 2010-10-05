-DEMİREL: ÖZAL VADESİYLE ÖLMÜŞTÜR ANKARA (A.A) - 05.10.2010 - 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ''8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın öldürüldüğü'' iddialarını değerlendirirken, ''Raporlar o istikamette değil, vadesiyle ölmüştür'' dedi. Demirel, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Baghdad Amreyev'in Türkiye'deki görevini tamamlaması nedeniyle Rixos Otel'de verdiği veda resepsiyonuna katıldı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demirel, ''8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın öldürüldüğü'' iddialarının hatırlatılması üzerine, ''Bütün raporlar, bilgiler o istikamette değil. Vadesiyle ölmüştür'' diye konuştu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin o dönem Başbakanı olarak, öncelikle Cumhurbaşkanının sağlığından sorumlu olduğunu ve hadiseye anında el koyduğunu anlatan Demirel, ''O günkü doktorlar hadiseyi olduğu gibi anlattılar. Devletin makamları yapacak ne varsa yapmıştır. O gün böyle bir olay yoktu, böyle bir iddia da yoktu'' açıklamasında bulundu.