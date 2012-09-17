Demirel: Memleket her gün cenaze kaldırmaktan kurtulmalı

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, "Terör ülkenin en büyük derdi. Bunu 20 sene söyledim. Sıfıra indirilmesi belki mümkün olmayabilir, ama memleketin her gün cenaze kaldırmaktan kurtulması lazım" dedi.

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, son günlerde yaşanan terör olaylarına milletçe üzüldüklerini belirterek, terörün bu ülkenin en büyük sorunu olduğunu belirtti.

Ziyarette konuşan Demirel, son günlerde yaşanan terör olaylarının iç açıcı olmadığını söyledi. Bingöl'de hayatını kaybeden polis memurları ile Afyonkarahisar'daki patlamada hayatını kaybeden askerlere Allah'tan rahmet dileyen Demirel, ''Terör ülkenin en büyük derdi. Bunu 20 sene söyledim. Sıfıra indirilmesi belki mümkün olmayabilir, ama memleketin her gün cenaze kaldırmaktan kurtulması lazım'' dedi.

Ülkenin her gün şehitlerine ağladığını dile getiren Demirel, ''Tabi ağlarız, şehitlerimiz bizim kahramanlarımız, bu ülkeye canlarını veren insanlar. 20 yaşında gencecik insanlar. Severek canlarını veriyorlar. Bu kahramanlara sonsuz minnet ve şükranımız var'' diye konuştu.



'Türk milletinin ne kadar güçlü olduğunun farkında değiller'



Terör meselesini etkisiz hale getirmek için gayret sarf edildiğini, bu gayretleri taktirle karşıladığını vurgulayan Demirel, bu yolda güvenlik güçlerine, askere, polise, istihbarat elemanlarına başarı diledi.

Milletin ümidini kaybetmemesi gerektiğine işaret eden Demirel, şöyle konuştu: ''Nasıl olsa bunların içinden çıkarız. Bu işleri yapanlar bir gün netice falan almak istiyorlarsa, bu mümkün değildir. Onlar Türk milletinin ne kadar güçlü, ne kadar büyük, ne kadar kuvvetli olduğunu farkında değiller. Yani biz devletiz. Devletler istediğini istediği gibi yapamaz, ama memleketimiz bunalmıştır, sıkılmıştır. Bunların bir an önce bitmesini istemek halkımızın hakkıdır. Bitirmek için gayret sarf edenlere de cesaret vermek lazım, ben bunu yapıyorum.''



'Analar ağlamasın'



Artık anaların ağlamasını istemediklerini ifade eden Demirel, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Umarım ki bu kan dökülmesi meselesi kısa zamanda nihayete erer. 'Analar ağlamasın' diyoruz. Her eve bir ölüm haberi geldiği zaman, bir şehit haberi geldiği zaman, oraya nasıl bir yıldırım düşmüş gibi acıyla sarıldığını görüyoruz. O yıldırım o eve düşmüyor, aynı zamanda hepimizin evine düşüyor. Onun için bu meseleyi en önemli mesele sayıyorum, saymaya da devam ettim.''

Devletin kanunu hakim kılması gerektiğine dikkati çeken Demirel, hiçbir sebeple hukukun dışına çıkılmamasını, bunun daha pahalıya mal olacağını kaydetti.