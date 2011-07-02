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Spor

DEMİREL: KIZLAR HARİKA BİR İŞ BAŞARDI LODZ (A.A)

02 Temmuz 2011 10:34

-DEMİREL: KIZLAR HARİKA BİR İŞ BAŞARDI LODZ (A.A) - 02.07.2011 - Hakkı Akduman - Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel, 33. FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda finale kalan A Milli Kadın Basketbol Takımı için  "Kızlar harika bir iş başardı" dedi. Demirel, karşılaşmadan sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gerçekten son Avrupa şampiyonunu yenip finale çıkmak muazzam birşey. İnanılmaz bir başarı elde ettik" dedi. Milli takım antrenörü Ceyhun Yıldızoğlu da bu turnuvaya  gelmeden 3 yıl önce bu hedefleri koyduklarını belirterek, "Gerçekten hissederek, inanarak çalışarak bu hedeflere  ulaşabileceğimize inanıyorduk. Bu duruma gelmeyi bu inanmışlığın bir sonucu olarak görüyorum. Bugün de geri adım atmadık yarın da geri adım atmayacağız. Sonuç ne olursa olsun biz bir kere sonuca odaklandık. Tamamı ile odaklandığımız şeyi Türk kadın basketbolunun yerinin nerede olduğunu önce kendimizin hissetmesi sonra da etrafımıza hissettirebilmek olarak gördük. Arkamızdan gelecek kuşaklara da iyi bir yer bırakmak istedik dolayısı ile biz bütün mücadelemizi bunun için yapıyoruz. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Sonuç bizim için önemli değil. Biz bizi seyredenleri, bize inananları gururlandırmayı ve Türk kadın basketbolunun geldiği noktayı kendi oyuncularımız ile göstermek istiyoruz. İnşallah pazar günü de bunu  en iyi şekilde yapabileceğimize inanıyorum. Hiçbir eksiğimiz yok, yorgunluk, sakatlık gibi.  Çünkü bunları aşabildiğimiz zaman başarılı olabileceğimize inanıyoruz" dedi.

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