Demirel isimleri gaptırmadı

“Kenan Evren ismi okullardan kaldırılsın” tartışması okul isimlerini gündeme taşıdı. Okullar, Atatürk ve İsmet İnönü'den sonra en fazla Demirel'in adını taşıyor.



Atatürk ve İsmet İnönü'den sonra adına en fazla okul açılan kişi eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel oldu. İzmir İl Genel Meclisi'nin 12 Eylül ve Evrenpaşa ilköğretim okullarıyla Kenan Evren Anadolu Lisesi'nin adının değiştirilmesi için temenni kararı alması okul isimlerini gündeme getirdi.



Milli Eğitim Bakanlığı kayıtlarına göre Türkiye genelinde adı Atatürk olan 880 okul, Mustafa Kemal olan 113 okul ve ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün ise adını taşıyan 89 okul bulunuyor. Atatürk ve İnönü'den sonra adına en fazla okul olan cumhurbaşkanı ise Süleyman Demirel. Demirel adına tam 33 ilköğretim okulu ve lise bulunuyor. Bu okullardan 5'i Demirel'in memleketi Isparta'da yer alıyor. Demirel adına 22 şehirde okul bulunuyor.



80 ihtilali damga vurdu



Türkiye'de, 20 okulda öğrenciler dersliklere Kenan Evren tabelasını görerek giriyor. 6 tane 12 Eylül ve 6 tane de Evrenpaşa İlköğretim Okulu bulunuyor. Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 15 okula adı verildi. Üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar ile dördüncü Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in adı ve-rilen 4'er okul bulunuyor. Cevdet Sunay ve Fahri Korutürk adına 2'şer okul bulunuyor. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile Abdullah Gül adına ise herhangi bir okul yok.



32 okulda Kenan Evren imzası var



Türkiye'de, 20 okul Kenan Evren, 6 okul 12 Eylül ve okul da Evrenpaşa İlköğretim Okulu bulunuyor. İzmir İl Genel Meclisi'nin geçen hafta 12 Eylül ve Evrenpaşa ilköğretim okulları ile Kenan Evren Anadolu Lisesi'nin adının değiştirilmesi için 'temenni' kararı alması tartışmalara neden olmuştu.

