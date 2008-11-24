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Spor

Demirel ile 4 yıl daha

Turgay Demirel, 16 yıldır sürdürdüğü Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı görevini 4 yıl daha yürütecek.

24 Kasım 2008 02:00


Turgay Demirel, 16 yıldır sürdürdüğü Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı görevini 4 yıl daha yürütecek.

Selam Gökçe ile girdiği yeni dönem başkanlık yarışında 136 oyun 85'ini alan Demirel, yeniden başkanlığa seçildi. 

16 yıldır Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı yapan Turgay Demirel, bir 4 yıl daha başkanlık koltuğunda oturacak.

Ankara'da gerçekleştirilen türkiye basketbol federasyonu 4. Olağan genel kurulu'nda Selam Gökçe ile yarışan Demirel, 136 delegenin oy kullandığı seçimlerde yeniden başkanlığa seçildi.

85 delege oyunu Demirel lehine kullanırken, Selam Gökçe ise 136 oyun 51'ini alabildi.

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