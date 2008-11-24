Demirel ile 4 yıl daha



Turgay Demirel, 16 yıldır sürdürdüğü Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı görevini 4 yıl daha yürütecek.



Selam Gökçe ile girdiği yeni dönem başkanlık yarışında 136 oyun 85'ini alan Demirel, yeniden başkanlığa seçildi.



16 yıldır Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı yapan Turgay Demirel, bir 4 yıl daha başkanlık koltuğunda oturacak.



Ankara'da gerçekleştirilen türkiye basketbol federasyonu 4. Olağan genel kurulu'nda Selam Gökçe ile yarışan Demirel, 136 delegenin oy kullandığı seçimlerde yeniden başkanlığa seçildi.



85 delege oyunu Demirel lehine kullanırken, Selam Gökçe ise 136 oyun 51'ini alabildi.

