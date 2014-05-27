Demirel espri yeteneğini gazetecilere hatırlattı

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 27 Mayıs 2013 tarihinde hayatını kaybeden eşi Nazmiye Demirel'in Isparta İslamköy'deki mezarını ziyaret etti. Demirel, Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili soruya "Bu sorular bu dünyaya ait. Biz şuan öbür dünyayla ilgileniyoruz" diye cevap verdi.

Özel bir uçakla adını taşıyan havalimanına inen Süleyman Demirel'i, eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar, Isparta Valisi Vahdettin Özkan, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan İbicioğlu, Emniyet Müdürü Caner Tayfur ve diğer protokol üyeleri karşıladı. Demirel, aynı havalimanına gelen Kardeşi Şevket Demirel'in otomobiline binerek Demirel Külliyesi yanındaki Şehriban Hatun Camii'ne geldi. Burada kardeşi Şevket Demirel'le birlikte bir süre aracın içerinde bekleyen Süleyman Demirel, daha sonra 30 Mayıs 2013'te eşinin defnedildiği İslamköy Aile Mazarlığı'na gitti. Burada eşin mezarı başına gül demeti bırakan Demirel, "Huzur içerisinde yat. Allah seni affetsin. Allah rahmet eylesin." diye dua etti. Demirel kardeşleri Şevket Demirel ve Ali Demirel'le birlikte mezarın yanına konulan koltuklara oturarak okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek, yapılan duaya katıldı. Demirel, eşinin mezarı en son 4 Ağustos 2013 tarihinde ziyaret etmişti.

Yapılan duanın ardından kısa bir açıklama yapan Şevket Demirel, yapılan törenin resmi bir program olmadığını, gelen herkese teşekkür ettiğini söyledi.

'Biz öbür dünyayla ilgileniyoruz'

Demirel, gazetecilerin Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili soru sormasına üzerine, "Bu sorular bu dünyaya ait. Biz şuan öbür dünyayla ilgileniyoruz." diye cevap verdi. Demire, daha sonra Orman ve Kavak Popülasyon Merkezi (ORKAV) düzenlenen mevlit yemeğine katıldı.

Nazmiye Demirel, Süleyman Demirel'le 1948 yılında evlendi

Isparta'nın Balkan göçmenlerinin yerleştiği İslamköy'de doğan Demirel, 1927 yılı doğumlu olan Nazmiye Demirel ile 12 Mart 1948 tarihinde evlendi. Siyaseti çok fazla sevmediği konuşulan Nazmiye Hanım, eşinin siyasetin çok çetin koşullarda yaşandığı 1960 ve 1970'li yıllarda ve darbe sonrası 1980 Türkiye'sinde hep yanında oldu. Nazmiye Demirel, 1993 yılında eşinin cumhurbaşkanı seçilmesiyle 'first lady' oldu. 16 Mayıs 1993 - 16 Mayıs 2000 tarihleri arasında Çankaya Köşkü'ne ev sahibeliği yaptı. 2005 yılında rahatsızlanarak alzheimer tedavisi görmeye başlayan Nazmiye Demirel, yaklaşık 4 yıl tedavi gördüğü Başkent Hastanesi'nde 27 Mayıs 2013 22.30 sıralarında hayata gözlerini yumdu. Nazmiye Demirel, 30 Mayıs 2013 tarihinde Isparta İslamköy'de toprağa verilmişti.