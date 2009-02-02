Demirel: Derin devlet askerdir

Demirel, derin devlet tartışmalarını yorumlarken “Devlet tektir, tekliği hayatidir” dedi. Ancak arkasından askeri darbeleri hatırlatarak ekledi: O zaman asker devlettir. Yahut, derin devlettir



9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ’derin devlet vardır, yoktur’ tartışmalarına net yanıt verdi. Eko Enerji Dergisi’ne konuşan Demirel, “Devlet tektir, tekliği hayatidir. Bir tanedir. Birden fazla değildi” dedi. Demirel’in açıklamalarından satırbaşları şöyle:



Orduya siyaset girmemeli



Ergenekon soruşturmasında askerlerin de gözaltına alınması ile devam eden süreç toplumda rahatsızlık yarattı. Bir ülkeyi tahrip etmenin yolu orduyu tahrip etmekten geçer. Orduyu tahrip etmek, orduyu parçalamakla olur. Orduyu parçalamanın yolu ordunun içine siyaset sokmaktır. Onun içindir ki biz darbe yapan, ihtilale giren orduların daima kendi içlerinde bölünmesinden korkarız. Yani, genel olarak siyasetçi bundan korkar. Onun için eğer bir ordu siyasetin içine girmişse, bir an evvel siyasetin içinden çıkması, arınması, yeniden asli görevine oturması lâzımdır.



Buna dokunmayın diyemezsin



Bazı eski ordu mensupları ve muvazzaf kişiler, Ergenekon’la ilişkili olduğu iddiasıyla tutuklandı. Ortaya bir iddianame konmamış olmasına rağmen, tutuklama devam ediyor. Bu rahatsızlık meydana getiriyor. Ama, buna bir çare bulunabilmiş değil. Eğer bir tarafta, hakikaten bir yerlerde silah varsa, bir darbe hareketine bir irtibat varsa, ’Buna dokunmayın’ demek mümkün değil. Ama var ihtimaline karşı, var şüphesiyle olmayan birtakım kişileri de işin içine dahil ediyorsanız, bu incitici. Zaten bunları ayırt etmek de fevkalâde zor.



Derin devlet askerdir



Ne zaman, ’ülke uçurumun kenarına geldi, iç savaşa gidiyoruz, yahut Türkiye çöküyor’ iddiasını asker bayrak yapar, o, darbeye varır. Türkiye, bunu birkaç defa yaşadı. Buna bir ad bulmak isterseniz, o zaman asker devlettir. Derindeki devlettir. Yahut, derin devlettir.



Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilen ’erkler toplantısı’nın şekil bakımından uygun olup olmadığı tartışılabilir, ancak netice önemlidir. Bütün buradan çıkan netice, ’Hukukun üstünlüğünü koruyun, yargıyı özenle yapın’ diyor. Türkiye’nin bugün buna ihtiyacı var. Cumhurbaşkanı’nın istediği kişileri bir araya getirmesi eleştirilebilir, ama bu Cumhurbaşkanı’nın bileceği iştir. Pek olağan değildir, ancak ben bir yanlışlık görmüyorum.



Hamas’a değil Filistin’e destek



Türkiye’nin Filistin’de yaşanan savaşa karşı çıkması ’Hamas’a destek anlamına gelmez. Avrupa’daki bir takım mihraklar ’Türkiye Hamasçı oldu’ bakış açısına girdi. Bu imajın silinmesi lazım. Hamas, bir örgütün adıdır. Bu örgüt, Filistin halkının bir bölümüne dayanır. Buradaki savaş, bir din savaşı değildir, siyasidir. Buradaki sivil halka verilen destek, Hamas’a verilmiş gibi gösterilmemeliydi.

