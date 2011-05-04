Demirel, CHP için seçim mitingine katılacak

T24 - Cuhmhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer, CHP'nin Aydın'da yapılacağı seçim mitingine 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de katılacağını söyledi. Çakırözer, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'de milletvekili aday listeleri hazırlanmadan önce Süleyman Demirel'le görüşmediği açıklamasının ardından, listelerin hazırlandıktan sonra görüştüğünü söyleyerek, "CHP’nin Aydın milletvekili adayları arasında ikinci sırada eski Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Metin Lütfi Baydar yer alıyor. Demirel’in Aydın’a giderek Prof. Baydar’a destek vereceği bilgisi CHP liderine ulaşmış" dedi.

Utku Çakırözer'in Cumhuriyet gazetesinde "Baba Meydanlara İniyor" başlığıyla yayımlanan (4 Mayıs 2011) yazısı şöyle:



Baba Meydanlara İniyor

CHP’de bu seçimlerin en tartışılan konusu milletvekili aday listelerinde Ergenekon davası sanıkları ve merkez sağ siyasetten gelen adaylara yer verilmesiydi. Her iki özelliğe de sahip iki isim Ankara ve Zonguldak’tan seçilebilecek yerlerde listeye konan Sinan Aygün ve Prof. Mehmet Haberal. Bu isimlerin adaylığı için parti içinden yükselen eleştirileri bizzat CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun göğüslediği ve neredeyse kefil olduğu daha önce bu köşede dile getirilmişti.



Aygün ve Haberal CHP’den ayrılmazlar

Adıyaman seyahatine eşlik ettiğimiz Kılıçdaroğlu bu tutumunu koruyor. Seçimlerden sonra Aygün ve Haberal’ın CHP listesinden milletvekili seçilecek diğer merkez sağ isimlerle birlikte ayrı bir grup oluşturacağı söylentilerini anımsattığımızda, “İkisi de CHP’den ayrılmazlar. AKP döneminde esnafın çektiği sorunları Meclis’te en sert biçimde dile getirecek insan Sinan Bey’dir. Haberal Hoca da, onun kadar sert olmasa da Meclis’e çok önemli katkı sağlayacak” diye yanıt veriyor.



Mitingden sonra gelen telefon

Prof. Haberal ve diğer sağ kökenli isimlerin CHP listelerinden aday yapılması için Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in ricada bulunduğu iddiaları bizzat Demirel tarafından bu köşede yalanlanmıştı. Kılıçdaroğlu da Adıyaman yolunda bunu teyit etti: “Liste öncesinde Demirel ile hiçbir görüşme yapmadım.”

Demirel ile Kılıçdaroğlu arasında bir görüşme gerçekleşmiş. Ancak listeler yapıldıktan çok sonra. Kılıçdaroğlu’nun “Haberal bizim onurumuz” dediği Zonguldak mitinginin hemen ardından Demirel kendisini aramış. CHP lideri görüşme için “Zonguldak mitingi sonrasında arayıp kutladı. ‘Ağzınıza sağlık’ dedi” demekle yetiniyor.



Demirel Aydın’da konuşacak

Bir de kendisine ulaşan çarpıcı bir bilgiyi paylaşıyor: “Demirel seçimler öncesinde Aydın’a giderek bir CHP adayına destek verecek!”

CHP’nin Aydın milletvekili adayları arasında ikinci sırada eski Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Metin Lütfi Baydar yer alıyor. Demirel’in Aydın’a giderek Prof. Baydar’a destek vereceği bilgisi CHP liderine ulaşmış. Ayrıntısını dün konuştuğum Prof. Baydar’dan öğrendim:

“CHP’li Çine Belediyesi 15 Mayıs’ta yaylada Keçi Şenlikleri düzenleyecek. CHP’nin Aydın milletvekili adayları olarak Cumhurbaşkanımız Demirel’e davette bulunduk. Bir aksilik olmazsa katılacağını söyledi. Sayın Cumhurbaşkanının buraya katılmasının manasını malum olan anlar...”

Eğer doğruysa, Demirel, 16 Mayıs 1993’te cumhurbaşkanı seçilmesinden tam tamına 18 sene sonra yeniden siyaset meydanlarına dönecek demektir...

Bakalım Aydın’da neler söyleyecek?



Kahtalı kadınların gözüyle yeni CHP

Kâhta, AKP’nin oy deposu. İlçedeki 200 bin oydan sadece 2 bini CHP’ye verilmiş. Fotoğraftakiler, Kılıçdaroğlu’nun Adıyaman Emniyet Meydanı’ndaki mitingini izlemeye Kâhta’nın Ortanca köyünden gelen Kiraz Çetinkaya ve Zeynep Bozan. “Ezelden beri CHP’liyiz” diyen iki çiftçi kadının gözünden yeni CHP ve Kılıçdaroğlu:

En büyük sorun işsizlik. Gençlerimiz patates, fındık toplamak için başka şehirlere gidip çadırlarda yaşıyor. Fabrika olsa gitmezler. CHP ve Kılıçdaroğlu bunu daha çok vurgulamalı.

AKP, yeşil kart ve kadınlara dağıttığı ‘çocuk yardımı’ ile oy topluyor. CHP’nin ‘aile sigortası’ etrafta konuşulur oldu, tutacak gibi. Ama ‘yeşil kart kaldırılacak mı?’ diyenler var. Yeşil karta engel olmayacağını iyi anlatmak lazım.

Sınırda askerlik yapan çocuklarımız için yüreğimiz ağzımızdaydı. Askerliğin kısalması ve bedelli askerlik hem çocuklara hem de ailelere bir umut.



