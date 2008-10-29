Demirel: 2010 tehlikede

Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel, 2010 Dünya Şampiyonası Finalleri için gerekli olan 5 salondan şu anda sadece 2’sinin hazır olduğunu ve küçük de olsa organizasyonu kaybetme tehlikesinin bulunduğunu söyledi.





Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı 2010 Dünya Şampiyonası Finalleri'nin organizasyonunu alırken büyük taahhütler verdiklerini, ancak halen salonlar konusunda sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, ''Küçük de olsa organizasyonu kaybetme tehlikesi var'' dedi.



Demirel, bir programda yaptığı ve federasyonun resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, 2010 Dünya Şampiyonası'nın yapılacağı salonlar konusunda çok fazla ilerleme olmadığını ifade ederek, ''Bütün ilgili kişilerle 2005'te, 2006'da konuşmaya gittiğimizde 'nasıl olsa daha çok var, yaparız, ederiz' şeklinde konuşulmuştu. Hep böyle bir zaman geçti'' diye konuştu.



Organizasyonu alırken, tesislerin 4 sene içinde tamamlanacağı konusunda taahhütte bulunduklarını vurgulayan Turgay Demirel, ''2008'in sonunda bu 4 sene doluyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde FIBA Dünya Başkanı ve Genel Sekreteri Türkiye'yi ziyarete geldi. Daha önce ilettikleri mesajda salon inşaatlarının ağır gitmesinden, projelerin ağır ilerlemesinden çok rahatsız olduklarını ve bu kez artık en üst derecede sorumlu kişilerle görüşmek istediklerini belirtmişlerdi. Türkiye'ye ziyaretlerinde Sayın Başbakan, hem dünya başkanını, hem de genel sekreteri dinleme fırsatı buldu. Özellikle 5 salona ihtiyacımız olduğu düşünüldüğünde, finaller için en az 15 bin kişilik, diğer grup maçları içinde 4 tane en az 7 bin 500 kapasiteli spor salonu gerekiyor. Bunlardan şu anda İstanbul Abdi İpekçi ve İzmir Halka Pınar hazır. Antalya ve Ankara Spor Salonları'nın da proje çalışmaları tamamlanmış ve inşaatına yaklaşıldı. Ancak İstanbul ile ilgili maalesef çok uzun bir süredir, tercih edilen yerle ilgili henüz onay alınamadı. Buna rağmen alternatifler var. Fenerbahçe Ülker'in Ataşehir'de yapacağı salon alternatiflerden birisi. Belki Abdi İpekçi'nin elden geçirilerek büyütülmesi de düşünülebilir'' dedi.



Turgay Demirel, Tahkim Kurulu'nun Olağan Genel Kurulu erteleme kararını doğru bulmadıklarını, ancak sürecin uzamaması için itiraz etmediklerini kaydetti.



BAŞKAN ADAYLIĞI



2010 yılında FIBA Avrupa'da yapılacak başkanlık seçiminde başkan olmak için özel bir isteği ve hedefi olmadığını anlatan Demirel, bu konuda zamanı geldiğinde, o anki durumlara göre değerlendirme yapacağını söyledi.



Turgay Demirel, ''Şu anda Avrupa'da en kuvvetli başkan adayı olarak gözüküyorum. Son dönemde bir çok federasyon başkanı gelerek, 'bu seçimler için 2010'a kadar beklemeyelim, daha önce Olağanüstü Genel Kurul yapalım' dediler. Avrupa basketbolunda işlerin iyi gitmediğini ve bir an önce çalışmaya başlamanın gerektiğini ifade ettiler. Dolayısıyla o taraftan gelen böyle bir talep de var, ama bu elbette benim tek başıma vereceğim bir karar değil'' şeklinde konuştu.

