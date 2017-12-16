Demirci'de 4 ev yandı

Kamil AKYOL/DEMİRCİ (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Demirci ilçesinde çıkan yangında, 3 ev tamamen, 1 ev ise kısmen yandı.

Demirci\'nin İcikler Kızılca Mahallesi\'ndeki bir evde çıkan yangın, kısa sürede bitişikteki 3 eve daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye, Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci İtfaiye Amirliği ve Köprübaşı itfaiye ekipleri sevk edildi. Evlerin odunluğu ile depo kısmında bulunan hayvanlar tahliye edilirken, mahsuller ise yandı.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürülen yangında, Ali İrfan Çınar, Ufuk Çayır ve Cengiz Çimen\'e ait 4 evden 3\'ü tamamen yandı, 1\'i ise yanarak zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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