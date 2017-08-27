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Politika

Demircan: Şifa dağıtan ellere el kaldırılmaz

Sinan HARMANCI/TAŞOVA (Amasya), (DHA) - SAĞLIK Bakanı  Ahmet  Demircan, Zafer Bayramı ve Kurban Bayramı nedeniyle 10 günlük tatil olduğunu ancak sağlık hizmetinin devem ettiğini belirterek, "Sağlıkta şiddeti asla kabullenemeyiz, şifa dağıtan ellere el kal

27 Ağustos 2017 17:56

Sinan HARMANCI/TAŞOVA (Amasya), (DHA) - SAĞLIK Bakanı  Ahmet  Demircan, Zafer Bayramı ve Kurban Bayramı nedeniyle 10 günlük tatil olduğunu ancak sağlık hizmetinin devem ettiğini belirterek, \"Sağlıkta şiddeti asla kabullenemeyiz, şifa dağıtan ellere el kaldırılmaz\" dedi.
Amasya\'nın Taşova İlçesi\'ne gelen Bakan Demircan, Ak Parti ilçe kongresine katıldı. Burada yaptığı konuşmada sağlık hizmetlerini anlatan Ahmet  Demircan, 10 günlük Kurban Bayramı tatilinde sağlık hizmetlerinin eksiksiz devam ettiğini vurguladı. Sağlık çalışanlarına sahip çıkılmasını isteyen Bakan Demircan, \"Onlara karşı kimse el kaldırmasın. Sağlıkta şiddeti asla kabullenemeyiz, şifa dağıtan ellere el kaldırılmaz. Sağlık çalışanı arkadaşlarıma da şunu söylüyorum, halkımıza zamanında yeterli ve doğru bilgilendirme yapılırsa gerilim doğmayacaktır\" dedi. 
HACCA GİDİYOR
Bakan Demircan, ayrıca Taşova İlçe Kaymakamlığı\'nı da ziyaret ederek Kaymakam Kudret Kurna\'dan bilgi aldı.
Burada bakan olmadan önce hac başvurusu yaptığını da söyleyen Demircan, \"Bakanlık görevi üzerine o yüzden kısalttık süreyi. Allah nasip ederse kısa bir hac ziyareti yapacağız\" diye konuştu.

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