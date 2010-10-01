Demirağ: Yirmibeşoğlu ve Simavi’yi tanımam

T24 - Turgut Özal'a suikast girişiminden hükümlü Kartal Demirağ'ın avukatı Neslihan Vona, müvekkilinin 'Eski MGK Genel Sekreteri Sabri Yirmibeşoğlu ve Erol Simavi'nin adlarını basından duyduğunu, bu kişilerle birebir tanışıp görüşmediğini' ifade ettiğini söyledi.









Kartal Demirağ'ın avukatı Neslihan Vona, ofisinde düzenlediği basın toplantısında, müvekkili Demirağ'ın F tipi cezaevindeki cezasını tamamladığını, Denizli'deki E tipi cezaevine geçmek istediğini söyledi. Vona, burada yer olmadığı için Demirağ'ın Adalet Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda İzmir Kırıklar F tipi cezaevine gönderildiğini bildirdi.

Müvekkiliyle 2 gün önce bir konuşma yaptığını anlatan Vona, Ahmet Özal'ın iddialarıyla ilgili sorularına Demirağ'ın 'tüm soruların cevabı yazmış olduğum kitapta' yanıtını verdiğini belirtti.

Demirağ'ın kitabının 1967'den itibaren tuttuğu günlüklerden oluştuğunu, suikastı gerçekleştirdiği sıradaki ruh haliyle zamanın şartlarının kitapta yer aldığını kaydeden Vona, kitabın dizi olarak çekilmesi yönünde de teklifler olduğunu da ifade etti.

Ahmet Özal'ın açıklamalarını Demirağ'ın nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Vona, 'Açıklamaların doğru olmadığını söylüyor. Söylenilenlerin saçmalıktan ibaret olduğunu, isimlerle alakasının bulunmadığını beyan ediyor' yanıtı verdi.

Vona, 'Müvekkilim, 'Eski MGK Genel Sekreteri Sabri Yirmibeşoğlu ve Erol Simavi'nin adlarını basından duydum. Kendileriyle birebir tanışıp görüşmedim' diyor' şeklinde konuştu.

Demirağ'ın 2013 yılında tahliye olacağını belirten Vona, müvekkilinin kendisine gerekli ceza indirimlerinin yapılmadığını ve bu nedenle özgürlüğünün kısıtlandığını ileri sürdüğünü aktardı.

'Demirağ'ın psikolojik sorunları olduğu ifade ediliyor. Böyle bir kişinin yazdıkları ne kadar gerçeği yansıtır' sorusu üzerine Vona, Demirağ'ın maddi durumunun kötü olmasına, annesinin yatırdığı 100 TL'lik bir parayla idare etmeye çalışmasına rağmen düzenli kitap ve gazete alarak gündemi takip ettiğini söyledi.

Vona, bir soru üzerine, davaya devletin görevlendirmesiyle 2009 yılında girdiğini belirterek, kendinden önceki avukatların istifa ettiğini bildirdi. Demirağ'ın Ömer Hayyam'ın şiirlerinden yola çıkarak, avukatlarına birtakım mektuplar yazdığını anlatan Vona, 'Bu, bazı meslektaşlarım tarafından hakaret olarak kabul edilmiş ve görevden istifa etmişler. Ben de bu mektuplardan aldım. Ancak beni etkilemedi, görevime devam ettim' diye konuştu.

'Ülker, Koç ve Dalan isimleri geçiyor'

Kartal Demirağ'ın kitabını basmak için girişimde bulunan iş adamları Mert İlter Vona ile Ömer Karatan da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kitabın yaklaşık 3 bin sayfa olacağını ve tamamlanan 2 bin sayfasını okuduklarını belirten Mert Vona, kitapta Yirmibeşoğlu ve Simavi'nin isimlerinin geçmediğini söyledi. Vona, kitapta 'Bedrettin Dalan'ın isminin yer aldığını' ifade etti.

Karatan da bu konudaki iddiaları özellikle Demirağ'a sorduklarını belirterek, 'Demirağ çok sert bir dille Türk Genelkurmayı’nın bununla alakalı olmadığını ifade etti. Hatta gülerek Sayın Sabri Ülker'in kitapta çok geçtiğini söyledi. Rahmetli Vehbi Koç'un, Rahmi Koç'un ismi çok var kitapta. Bize göndereceği kalan kısımlarla ilgili bir açıklama yapmamızı istemiyor' dedi.

Bu kişilerin ismi nasıl geçiyor sorusu üzerine Karatan, 'Görüşmeleri olmuş, maddi yardımları olmuş' yanıtı verdi.

Bir soru üzerine Karatan, 'Bu suikastın arkasında Koç Ailesi var diye bir itham kesinlikle yok ama onlarla olan ilişkileri kitap çıktığında görürsünüz' diye konuştu.

Vona, 'Dalan'dan başka Ergenekon davasından adı geçen başka bir isim kitapta var mı' sorusuna da 'Yok' yanıtı verdi.