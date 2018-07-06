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Demir parmaklara sıkışan köpeği kurtardı, sosyal medyada takdir topladı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-ANKARA'nın Yenimahalle İlçesi'nde bulunan Karşıyaka Mezarlığı'nın demir parmaklarına sıkışan köpeği bir vatandaş kurtardı

06 Temmuz 2018 19:11

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-ANKARA\'nın Yenimahalle İlçesi\'nde bulunan Karşıyaka Mezarlığı\'nın demir parmaklarına sıkışan köpeği bir vatandaş kurtardı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi. 
Demir parmaklara sıkışan köpeği fark eden bir vatandaş, sağanak yağmura rağmen köpeğin yanına gitti. Başka bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde köpeğin yanına giden vatandaş, köpeği bulunduğu yerden kurtardı. Köpeği kurtaran vatandaş daha sonra yolun karşısına geçerek köpeği güvenli bir alana bıraktı. 
Sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrası izleyenler, adamı takdir ettiklerini ve hayvanlara karşı topluma örnek bir hareket sergilediğini yazdı.

Görüntü dökümü:

-Köpeğin kurtarılması

-Detay

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