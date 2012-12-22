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Yaşam

'Demir Leydi' Margaret Thatcher ameliyat oldu

İngiltere'nin ilk kadın Başbakanı Margaret Thatcher ameliyat oldu

22 Aralık 2012 11:15

İngiltere'nin eski başbakanlarından Demir Leydi lakaplı 87 yaşındaki Margaret Thatcher, mesanesinden ameliyat oldu.
 
İngiltere'nin ilk kadın Başbakanı Margaret Thatcher'ın ameliyat olduğu bildirildi.

Thatcher'ın sözcüsü, 87 yaşındaki eski başbakanın mesanesinden ameliyat olduğunu ve operasyonun başarılı geçtiğini açıkladı. Thatcher'ın sağlık durumunun iyi olduğu ancak bir kaç gün daha hastanede kalacağı bildirildi. Alzheimer hastalığı bulunan Thatcher'ın sağlık durumunun son yıllarda iyi olmadığı biliniyor.

Muhafazakar Partili Thatcher, İngiltere'de başbakanlık yaptığı 1979-1990 yıllarında uyguladığı katı ekonomi politikalar nedeniyle "Demir Leydi" lakabıyla anılıyordu.

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