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Demir korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da, başı demir korkuluklara sıkışan av köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

20 Kasım 2018 20:41

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'da, başı demir korkuluklara sıkışan av köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kadadere Mahallesi Çataltepe Caddesi üzerindeki apartmanda yaşayan Ayşegül Hayes\'in av köpeği, bugün öğle saatlerinde başını balkondaki demir korkulukların arasına sıkıştırdı. Hayes, kendi imkanları ile köpeğini kurtaramayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, demir korkulukları hidrolik makasla kesip, köpeği bulunduğu yerden kurtardı. Hayes, köpeğini kurtaran itfaiye ekibine teşekkür etti.

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