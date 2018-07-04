Demir Grup Sivasspor'da sağlık kontrolleri sürüyor

SİVAS,(DHA) - YENİ sezon hazırlıklarına başlayan Demir Grup Sivasspar\'da Teknik Direktör Tamer Tuna ile futbolcular Robinho ve Muhammet Demir sağlık kontrolünden geçirildi.

Demir Grup Sivasspor\'da sezon öncesi yapılan sağlık kontrolleri devam ediyor. Bu kapsamda Teknik Direktör Tamer Tuna, Yardımcı Antrenör Tahsin Tam ile futbolcular Brezilyalı Robinho ve Muhammet Demir, sağlık kontrolünden geçti. Kontroller detaylı kan tetkikleri ile başladı. Ardında efor, EKG, kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, göz ve iç hastalıkları kontrolü ile devam etti. Sağlık kontrolleri; ağız ve diş sağlığı taramasıyla sona erdi.

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