Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Aybaba: "Yukarılara çıkmak istiyoruz"

Kone: \"Gol atmaya devam edeceğim\"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Atiker Konyaspor maçından 3 puan beklediklerini belirterek, \"Bütün takım halinde bu maçı da kazanıp, yukarılara gitmeyi planlıyoruz\" dedi.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig\'in 11\'inci haftasında Atiker Konyaspor ile kendi sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Samet Aybaba nezaretinde gerçekleştirilen idman, ısınma ve kondisyon hareketleri ile başladı. Futbolcular daha sonra topla ısınma ve pas çalışması yaptı. Bugünkü idmanda sakatlığı bulunan John Boye düz koşu yaptı. İdman süresince futbolcuların neşeli olduğu görüldü.

\"BU MAÇI DA KAZANIP YUKARILARA GİTMEYİ İSTİYORUZ\"

İdman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Samet Aybaba, \"Atiker Konyaspor iyi bir takım. İyi oyuncuları var. Birlikte hareket edebiliyorlar. Lige kötü başladılar ama bu demek değil ki kötü takım, çok kolay olacak. Hayır aksine çok daha zor olacak. Yeni bir teknik direktörleri var. Biz her zamanki ciddiyetimizle çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştıracağız. Arkadaşlar işin ciddiyetini biliyor. Yukarıya gittikçe hepimiz mutlu oluyoruz. Her şeyi daha çok istiyoruz. Biz bu maçı da kazanıp yukarılara gitmeyi, bütün takım halinde planlıyoruz. İnşallah istediğimiz şekilde sonuçlanır\" dedi.

KONE: \"GOL ATMAYA DEVAM EDECEĞİM\"

Karabükspor maçının çok zor geçtiğini belirten Kone, \"Böyle zor bir maç olacağını bekliyorduk. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Şans bizden yanaydı. Gol de attım. Üç puanı da alabildik. Artık önümüzdeki maça daha iyi çıkmamız lazım. Çünkü içeride oynuyoruz. Konsantre olup kazanmamız lazım\" dedi. Türkiye\'ye gelirken gol krallığı gibi bir hedefinin olmadığını ifade eden başarılı forvet, \"Bugüne kadar 5 gol attım. İnşallah gol atmaya da devam edeceğim. Önemli olan Sivasspor\'un ligde kalması ve bunun için her şeyi yapacağız, mücadele edeceğiz. Ama gol krallığında herhangi bir iddiam yok\" diye konuştu. Konyaspor maçının zor olacağını söyleyen Kone, \"Kendi sahamızda oynuyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Kazanmak için mücadele edeceğiz. Milli takım arası öncesi galip gelmek çok önemli. İnşallah galibiyeti alıp milli takıma gidip, geri dönüşte başka maçlara devam ederiz\" şeklinde konuştu.

