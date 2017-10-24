T24 LogoT24 Logo
Spor

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Aybaba: "Kupada sonuna kadar gideceğiz"

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samit Aybaba, "Kupada iddialıyız

24 Ekim 2017 18:40

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)-

DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samit Aybaba, \"Kupada iddialıyız. Sonuna kadar gitmeyi planlıyoruz\" dedi. 
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 3\'üncü tur maçında yarın kendi sahasında oynayacağı Kızılcabölükspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Samet Aybaba nezaretinde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışması ile başladı. Bugünkü çalışmada sakatlığı bulunan John Boye ile Ziya Erdal düz koşu yaptı. Antrenman süresince futbolcuların neşeli olduğu görüldü. 
\"KUPADA SONUNA KADAR GİDECEĞİZ\"
Kızılcabölükspor maçının hazırlıkları öncesinde açıklamalarda bulunan Samet Aybaba, \"Bursa maçında iyi, coşkulu oyun oynadık. Maçtan sonra keşke kazanabilseydik dedik. İyi de bir taraftar topluluğumuz vardı. Bazı şeyleri geliştirmeyi öğrendik. Önümüzde  bir kupa maçı var. Kupada iddialıyız. Sonuna kadar gitmeyi planlıyoruz. Ama futbol bu tabi. İşi ciddiye almak lazım. Rakibin burada vitrin maçı, onlar daha çok isteyecekler. Bizim oyuncularımız da onlar kadar isteyip, yetenek ve kaliteleriyle maçı kazanmaları gerekiyor. Sonrasında Kardemir Karabükspor maçı var. Şu ara sallanan bir takım. Ama tecrübeli oyunculardan kurulu bir takım. Yetenekli iyi oyuncuları var. Biz de iyi takımız, çok iyi bir maç olacak diye düşünüyorum. Bu maçı kazanıp, yukarılarda olmak için her şeyi deneyeceğiz\" dedi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Antrenmandan detaylar
-Samet Aybaba\'nın açıklaması

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samit AybabaSonunaLigDemir Grup Sivasspor Ziraat Türkiye KupasıKızılcabölüksporTeknikSamet AybabaBugünküJohn BoyeZiya ErdalAntrenmanSONUNA KADAR GİDECEĞİZ"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24